Тариф "О!Семья+" стал ещё дешевле и лучше

В Кыргызстане большую значимость имеет семья и её ценности, поэтому Мобильный оператор О! улучшил тариф "О!Семья+", снизив стоимость и наполнив ещё большим спектром услуг.

С тарифом "О!Семья+" вы можете планировать ваш семейный бюджет на мобильную связь и интернет с точностью до тыйына. У вас будет единый счёт, который легко контролировать и удобно пополнять.

Тариф "О!Семья+" – это улучшенный комплект из 4-х номеров, каждому из которых доступно:

40 ГИГАБАЙТ скоростного мобильного интернета на каждый смартфон; БЕСПЛАТНЫЕ звонки в сети О!; 5 минут для звонков на другие мобильные сети КР; Популярные 40 ТВ-каналов; Определение местоположения детей в приложении "Мой О!".

Абонентская плата за весь комплект в размере 990 сомов за 30 дней снимается только с одного главного номера.

"Мобильный оператор О! сохраняет стоимость семейного тарифа низкой для своих абонентов. При этом добавились новые услуги – это 40 каналов мобильного телевидения и звонки на другие сети. Меняется только качество сети О!, причём в лучшую сторону, ведь за это время построены тысячи новых базовых станций, а ёмкость и охват сети улучшены многократно. По большому счёту этот семейный комплект социальный, ведь он позволяет хорошо экономить семье и платить за связь гораздо меньше, чем если бы каждый пользовался индивидуальным тарифом", – отметил коммерческий директор Мобильного оператора О! Максим Сидоренко.

Бабушка с дедушкой тоже на связи

При необходимости – увеличить до шести человек. Максимально в группе может находиться до 6 номеров, включая главный.

Понравился тариф, но вы уже абонент О!?

При покупке комплекта "О!Семья" можно бесплатно сменить SIM-карты из комплекта на свои действующие номера.

Где приобрести

Приобрести комплект и подключиться к тарифу "О!Семья+" можно в любом O!Store.

Команды управления тарифом, правила подключения дополнительных номеров и другая подробная информация о тарифе "О!Семья+" на сайте www.o.kg и по телефонам:

966 (звонок для абонентов О! бесплатный)

0500 000 966 (для абонентов других операторов связи).

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