В Бишкеке сегодня закрывается перекресток улиц Горького и Панфилова

Сегодня в Бишкеке в 20:00 планируется закрыть для движения транспорта пересечение улицы Горького с ул. Панфилова. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в рамках капитального ремонта дорог по улице Горького завершены работы по укладке первого слоя асфальта на участках от проспекта Ч.Айтматова до ул. Панфилова и от ул. Тыныстанова до ул. Байтик Баатыра.

В настоящее время на отрезке от ул. К.Тыныстанова до улицы Панфилова убраны старые бетонные бордюры, проводятся работы по установке новых и подготовка к укладке асфальта.

Отметим, что улицу М. Горького отремонтируют от проспекта Ч. Айтматова до улицы 7 Апреля. Общая длина 4,0 км.