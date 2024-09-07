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В Бишкеке сегодня закрывается перекресток улиц Горького и Панфилова

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Сегодня в Бишкеке в 20:00 планируется закрыть для движения транспорта пересечение улицы Горького с ул. Панфилова. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в рамках капитального ремонта дорог по улице Горького завершены работы по укладке первого слоя асфальта на участках от проспекта Ч.Айтматова до ул. Панфилова и от ул. Тыныстанова до ул. Байтик Баатыра.

В настоящее время на отрезке от ул. К.Тыныстанова до улицы Панфилова убраны старые бетонные бордюры, проводятся работы по установке новых и подготовка к укладке асфальта.

Отметим, что улицу М. Горького отремонтируют от проспекта Ч. Айтматова до улицы 7 Апреля. Общая длина 4,0 км.


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URL: https://www.vb.kg/439426
Теги:
Бишкек, ремонт дорог
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