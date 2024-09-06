В Бишкеке раскрыта схема обмана на 47 млн сомов, связанная с авто

В Бишкеке задержаны подозреваемые в крупном мошенничестве.Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, 1 июня в милицию обратился гражданин А.А., который сообщил, что 1 мая гражданка по имени "Ш." обманным путем завладела 47 млн 303 тыс 568 сомов под предлогом перепродажи автомобиля из Китая и скрылась.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество в особо крупном размере). В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий задержаны подозреваемые К.Ш. и С.И., которые водворены в ИВС.

Установлено, что подозреваемые также причастны к другим аналогичным преступлениям. Расследование продолжается.

Милиция просит граждан, пострадавших от действий злоумышленников или имеющих информацию, сообщить по телефонам: 0(701) 001-708, 0(704) 459-999 или 102.