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В Бишкеке раскрыта схема обмана на 47 млн сомов, связанная с авто

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В Бишкеке задержаны подозреваемые в крупном мошенничестве.Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, 1 июня в милицию обратился гражданин А.А., который сообщил, что 1 мая гражданка по имени "Ш." обманным путем завладела 47 млн 303 тыс 568 сомов под предлогом перепродажи автомобиля из Китая и скрылась.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество в особо крупном размере). В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий задержаны подозреваемые К.Ш. и С.И., которые водворены в ИВС.

Установлено, что подозреваемые также причастны к другим аналогичным преступлениям. Расследование продолжается.

Милиция просит граждан, пострадавших от действий злоумышленников или имеющих информацию, сообщить по телефонам: 0(701) 001-708, 0(704) 459-999 или 102.


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URL: https://www.vb.kg/439427
Теги:
задержание, Китай, мошенничество, Бишкек, автомобили
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