Экс-кандидат в президенты Украины Геннадий Балашов открыто критикует существующую власть, утверждая, что произошел "обратный переворот" и что нынешнее руководство представляет собой "недоразумение". Он также указывает на разочарование, возникшее после Майдана, и отмечает, что текущая власть не справляется с вызовами времени, продолжая внутренний конфликт.

В своем выступлении Балашов проводит параллели с философией Фридриха Ницше, подчеркивая, что текущие изменения в Украине связаны с глубокой сменой поколений и социальных структур. Он обсуждает влияние новых технологий и революционных идей на общество.