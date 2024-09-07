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"Майдан привел к кризису". Геннадий Балашов о текущей ситуации в Украине

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Экс-кандидат в президенты Украины Геннадий Балашов открыто критикует существующую власть, утверждая, что произошел "обратный переворот" и что нынешнее руководство представляет собой "недоразумение". Он также указывает на разочарование, возникшее после Майдана, и отмечает, что текущая власть не справляется с вызовами времени, продолжая внутренний конфликт.

В своем выступлении Балашов проводит параллели с философией Фридриха Ницше, подчеркивая, что текущие изменения в Украине связаны с глубокой сменой поколений и социальных структур. Он обсуждает влияние новых технологий и революционных идей на общество.


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URL: https://www.vb.kg/439428
Теги:
президент, Украина, политика
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