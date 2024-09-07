IV Международный конгресс нейрохирургов стартовал на Иссык-Куле

6-7 сентября на берегу озера Иссык-Куль начал свою работу IV Международный конгресс Кыргызской ассоциации нейрохирургов под председательством академика НАН КР, д.м.н., профессора Миталипа Мамытова. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, мероприятие собрало ведущих мировых специалистов в области нейрохирургии для обсуждения передовых подходов и инновационных методов лечения заболеваний нервной системы.

Президент Конгресса и министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев поприветствовал участников, пожелав им продуктивных дискуссий и обмена опытом, направленных на улучшение качества нейрохирургической помощи в глобальном масштабе.

В мероприятии приняли участие мировые лидеры нейрохирургии из дальнего и ближнего зарубежья, включая президента Всемирной федерации нейрохирургов (WFNS) Луиса Борбу. Также присутствовали академики, профессора и главы медицинских учреждений из Азербайджана, Белоруссии, Бразилии, Германии, Китая, Казахстана, России, Турции, Финляндии, Узбекистана, Японии и других стран.

Программа конгресса охватывает ключевые направления нейрохирургии, включая:

Нейроонкология: Современные подходы к лечению нейроонкологических пациентов.

Нейроваскулярная хирургия: Возможности традиционной микрохирургии и малоинвазивной эндоваскулярной хирургии.

Спинальная нейрохирургия: Новые тенденции в лечении заболеваний позвоночника.

Детская нейрохирургия: Современные методы и принципы лечения в педиатрической нейрохирургии.

Кранио-вертебральные травмы: Дифференцированный подход к лечению травм центральной нервной системы и реабилитация.

Конгресс обещает стать важной платформой для обмена знаниями и опытом, способствующей развитию нейрохирургии в Кыргызстане и за его пределами.