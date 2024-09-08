Посол Дюшекеев: инициативы Токаева созвучны с приоритетами развития КР

Посол Кыргызстана в Казахстане Дастан Дюшекеев выступил на обсуждении послания президента Республики Казахстан.

5 сентября 2024 года в Президентском центре Республики Казахстан в Астане состоялось экспертное обсуждение Послания Президента Республики Казахстан К.-Ж.Токаева народу Казахстана "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм".

В обсуждении приняли участие директор Президентского центра Бахытжан Темирболат, депутат Мажилиса Парламента Ажар Сагандыкова, руководители министерств и ведомств, а также представители аналитических агентств, телерадио корпораций и средств массовой информации. Среди участников присутствовали представители таких телекомпаний, как "Хабар", "Хабар24", "Казахстан", "Мир", а также представители печатных изданий "Егемен Казахстан", "Айкын", "Казправда", "Деловой Казахстан" и "Жибек Жолы".

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Казахстан Дастан Дюшекеев выступил с обширным докладом, в котором отметил важность тем, поднятых в послании президента Казахстана, так и для всего региона Центральной Азии. Он подчеркнул значимость инициатив, направленных на устранение дисбалансов в экономике, улучшение инвестиционного климата, развитие инфраструктуры и социальных программ. Эти инициативы, по его словам, созвучны с приоритетами развития Кыргызской Республики.

Кроме того, посол Дюшекеев напомнил о недавних достижениях Кыргызской Республики, включая стабильный рост ВВП на 7% за последние три года, модернизацию инфраструктуры и успешную реализацию крупных инвестиционных проектов. В своем выступлении он также отметил успешное празднование 33-й годовщины Независимости Кыргызской Республики и 100-летие Кара-Кыргызской автономной области, сопровождавшееся открытием более 100 промышленных и социальных объектов, а также запуском значимых инфраструктурных проектов, таких как ГЭС "Камбар-Ата-1" и железная дорога "Китай-Кыргызстан-Узбекистан".

Мероприятие стало важным шагом на пути укрепления сотрудничества между Кыргызстаном и Казахстаном в контексте общей социально-экономической повестки и получило широкое освещение в СМИ.