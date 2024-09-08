МИД КР подтвердил исключение "Талибана" из списка запрещенных организаций

Кыргызстан остается приверженной поддержанию усилий международного сообщества, направленных на обеспечение стабильной и мирной обстановки в Афганистане и в регионе, отметили в ведомстве

Министерство иностранных дел Кыргызстана официально подтвердило, что компетентные госорганы страны решили исключить "Талибан" (движение запрещено в РФ, признано террористической организацией) из списка запрещенных организаций на территории страны.

"Министерство иностранных дел Кыргызской Республики подтверждает, что после тщательного рассмотрения и всесторонней оценки компетентными государственными органами страны, было принято решение исключить движение "Талибан" из списка запрещенных организаций на территории Кыргызской Республики", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Кыргызстан остается приверженной поддержанию усилий международного сообщества, направленных на обеспечение стабильной и мирной обстановки в Афганистане и в регионе, заверили в МИД.

Министерство иностранных дел в правительстве Афганистана, сформированном "Талибаном", заявило ранее, что власти Кыргызстана исключили движение из списка запрещенных организаций. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва с пониманием относится к решению Бишкека не считать талибов террористами, так как Кыргызстан географически близка к Афганистану и "соседям очень важно выстраивать отношения с де-факто властью".

Источник: ТАСС