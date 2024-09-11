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От БРИКСА до БАМа: странам Центральной Азии есть где развернуться

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- Светлана Лаптева
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Импортозамещение, цифровизация, кадры: эти темы стали главными на Восточном экономическом форуме, который проходит в эти дни во Владивостоке. Он стал площадкой для обсуждения ключевых вопросов развития промышленности в условиях новых геополитических реалий. А также роли ближайших и дальних соседей России в тех глобальных изменениях, что происходят сегодня в мире, пишет ВЭС24.

Вместе выгодно

Всего на Восточном экономическом форуме подписано 258 соглашений на 5,39 трлн рублей. Это рекордная сумма, сообщил полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе вице-премьер Юрий Трутнев на итоговой пресс-конференции.

В этом году в форуме приняли участие семь тысяч человек из 75 стран. Трутнев отдельно подчеркнул, что 16 стран - "недружественные". В прошлом году было почти 6,5 тысячи участников из 62 стран.

На сегодняшний день более 30 стран проявляют интерес к сотрудничеству с БРИКС, некоторые государства высказывают желание присоединиться к объединению. Об этом на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам Путина, новые члены объединения смогут внести свой вклад в развитие БРИКС, поскольку их экономики характеризуются быстрыми темпами развития.

Сейчас членами БРИКС являются Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, Эфиопия и ОАЭ. В настоящее время председателем альянса является РФ.

Локомотив прогресса

Российская экономика занимает четвертое место в мире, уступая только Китаю, США и Индии, сказал Владимир Путин.

"Вот сегодня китайская экономика, мы знаем хорошо, по паритету покупательной способности является первой в мире. Да, американская экономика мощная, хорошая, структура ее выгодно отличается от других. Но объем экономики Китайской Народной Республики больше. На втором месте США. Но разрыв между двумя экономиками постоянно увеличивается из года в год. С этим связано и использование, скажем, юаня в международных расчетах. Вот на втором месте США, на третьем - Индия. Россия занимает уже четвертое место в мире по паритету покупательной способности", - заявил он.

"Та же Япония, ФРГ, США - у них много преимуществ, прежде всего связанных со структурой, с высокотехнологичным сектором и так далее. Но объем экономики тоже имеет значение, потому что дает возможность вкладывать ресурсы в наиболее перспективные отрасли и направления. Поэтому, повторяю еще раз, это естественный процесс, не связанный даже с политической конъюнктурой. Но своими неаккуратными непрофессиональными действиями власти Европы и Соединенных Штатов этот процесс просто подталкивают", - подчеркнул Путин.

При этом порядка 65% всех расчетов России с партнерами по БРИКС осуществляются в национальных валютах, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума.

"Россия не проводит "политику дедолларизации", это не она отказалась от расчетов в долларах, а ей отказали", - отметил он.

Дорога в будущее

Байкало-Амурская магистраль (БАМ) должна стать двухпутной и полностью электрифицированной. Об этом заявил глава России, добавив, что текущий проект модернизации БАМ является более амбициозным, чем ее первоначальное строительство в советские времена.

Президент объявил о начале ключевого для страны проекта по расширению Восточного полигона железных дорог, который предполагает строительство сплошных двойных путей на всем протяжении магистрали. Это решение позволит повысить пропускную способность и эффективность данного транспортного коридора, что станет значимым фактором для экономического развития как региона, так и страны в общем.

Также Путин потребовал ускорить разработку собственных пассажирских самолетов. Начало серийного производства должно быть инициировано в кратчайшие сроки.

"России нужно строить собственные самолеты, надежные, качественные и в нужных объемах", - рассказал президент. Он отметил, что необходимо ускорить создание пассажирской версии самолета "Байкал" и устроить запуск производства в ближайшее время.

В чем может быть польза от этих проектов для стран Центральной Азии? Ответ очевиден: от поставок продукции своих предприятий на грандиозные стройки до хорошо оплачиваемых рабочих мест для тысяч граждан, которые приедут и будут участвовать в них.

Есть и более необычные совместные проекты, участником одного из них стала Беларусь. Речь о новом порте.

Владимир Путин анонсировал строительство на Дальнем Востоке нового глубоководного порта совместно с Республикой Беларусь. Президент попросил Госдуму ускорить принятие закона о международных ТОРах, с помощью которых проект намереваются реализовать.

Во время пленарного заседания президент России напомнил о законопроекте о международных территориях опережающего развития. Его направили в Госдуму в январе 2024 года, а в мае приняли в первом чтении.

Большой интерес к МТОР проявили соседи из Китая, а также Белоруссия. По словам Владимира Путина, республика хочет включиться по этому механизму в проект создания глубоководного порта с выходом на Северный морской путь. Площадку для него ищут в Приморском крае, об этом договаривались губернатор Приморья Олег Кожемяко и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Первые плоды

Результаты взаимовыгодного сотрудничества между Россией и странами Центральной Азии уже видны. Товары из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Казахстана все чаще можно встретить в России, а российский бизнес вносит свой вклад в развитие этих государств. Как, например, сеть магазинов электроники DNS из Владивостока. Свой путь в страны СНГ она начала с выхода на рынок Казахстана в 2021 году, а сейчас открыла свой первый магазин в столице Кыргызстана Бишкеке. На очереди - открытие первой торговой точки в Минске, где уже работают магазины группы "М.Видео-Эльдорадо". Причем немалая часть договоренностей о начале работы в той или иной стране была достигнута именно во время таких международных форумов.

Эксперты отмечают, что участие в ВЭФ позволит Кыргызстану, Узбекистану, Таджикистану и Казахстану укрепить свои позиции в АТР, участвовать в формировании региональной повестки. Кроме того, форум открывает возможности для увеличения товарного обмена с участниками ВЭФ, в частности, с Россией, Китаем и другими странами региона.


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URL: https://www.vb.kg/439442
Теги:
Центральная Азия
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