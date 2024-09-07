Не секрет, что Кыргызстан испытывает дефицит энергетических мощностей. Экономика страны растет в среднем на семь процентов в год, так что местные энергетики просто не успевают удовлетворять все запросы населения, промышленности и бизнеса, пишет asia-today.news.

Одним из решений проблемы хронической нехватки электроэнергии может стать рывок в сфере гидроэнергетики – запасов воды для этого в регионе достаточно. В июне 2022 года президент КР Садыр Жапаров дал старт возобновлению строительства Камбаратинской ГЭС-1, гидроэлектростанции на реке Нарын, четыре турбины которой в состоянии подать в энергетический контур страны до 1860 мегаватт электрической энергии. В открытых источниках сообщается, что высота её плотины составит 256 метров, а площадь водохранилища – 5,4 миллиарда "кубов". Ожидается, что КГЭС-1 позволит Кыргызстану повысить свою энергетическую независимость и обеспечить непрерывную подачу энергоснабжения в зимний и летний периоды, стабилизировав использование водных ресурсов в вегетационный и отопительный сезоны.

В отчётах указано, что постройка станции будет завершена в 2028 году, но на этот счёт у специалистов имеются сомнения. Дело в том, что в предыдущих документах фигурировали сначала 2010-й, а затем 2025 годы, но на сегодняшний день на стройплощадке осуществлён лишь один этап подготовительных работ (три километра дорог, кусок тоннеля и часть линий электропередачи). Более того: стройка стартовала ещё в далёком 1986 году и за минувшее 38 лет не сильно продвинулась вперёд. Это неудивительно, поскольку конечная стоимость КГАЭС-1 оценивается в астрономическое число – шесть миллиардов долларов, это неподъёмная сумма для небогатой горной республики. Тут могут возразить, что к возведению станции обещали подключиться соседние страны – Узбекистан и Казахстан. Однако о практических шагах в этом направлении пока ничего не слышно.

"В чём же причина постоянного торможения в деле ввода в строй столь важного для КР энергообъекта? Ответ на этот вопрос следует искать в 2016 году, когда республика расторгла с Россией межправсоглашение о строительстве Верхне-Нарынского каскада ГЭС и Камбаратинской ГЭС-1, заключённое четырьмя годами ранее. Согласно официальной версии, кыргызская сторона была недовольна "бездействием" российских инвесторов. Однако эксперты утверждают, что на Бишкек оказывали сильное политическое давление Вашингтон, Брюссель и Лондон. Итог такого давления печален: западные "партнёры", пообещавшие республике средства на достройку ГЭС и заставившие её совершить антироссийский демарш, быстро забыли о своих клятвах. Другими словами, добившись поставленной цели, они оставили Бишкек один на один с проблемами", - отмечают авторы статьи.

Что Кыргызстан в последние годы испытывает политическое давление с разных направлений, рассуждает историк, эксперт, политолог Марс Сариев:

– Страна сегодня в фокусе. Это влечёт много рисков, но появляется и много возможностей. В частности, мы находимся под влиянием Китая в экономическом плане. При этом тюркские государства осознают своё единство – чтобы нас поодиночке не разодрали.

Справедливости ради отметим, что весной текущего года в Вене на Международном инвестиционном энергетическом форуме был создан Инвестиционный донорский комитет по достройке Камбаратинской ГЭС-1. В него вошли Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, фонд ОПЕК и другие влиятельные финансовые структуры. Но от красивых заявлений и эффектно оформленных деклараций денег, как известно, не прибавляется – в СМИ пока не просочилось ни одного сообщения, что международные "координаторы" перечислили Кыргызстану хотя бы сотню долларов. Недаром на Востоке любят говорить: "Сколько ни повторяй слово халва, а во рту от этого слаще не становится".

"В очередной раз Бишкеку на собственном опыте приходится убеждаться, что реализация масштабных и по-настоящему нужных для республики проектов возможна лишь в тесной интеграции со своим надёжным соседом – Российской Федерацией. Взаимодействие двух стран проверено десятилетиями, и нет никаких оснований, чтобы с подачи недоброжелателей возводить на этом пути искусственные преграды", - говорится в статье.