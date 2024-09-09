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Министр культуры Кыргызстана усиливает кадровый костяк министерства

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- Светлана Лаптева
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В Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики произошли кадровые перестановки. Согласно распоряжению премьер-министра Акылбека Жапарова:

Муратбек Бегалиев назначен генеральным директором Кыргызского национального академического театра оперы и балет имени Абдыласа Малдыбаева.

Новым директором департамента кинематографии стал Улан Адамалиев. Предыдущий руководитель департамента освобожден от должности. Из последних наработок Уланбека Адамалиева называют подготовку и проведение шоу-концерта на центральной площади Бишкека, посвященного 100 летию Кара-Киргизской автономной области, в День 30-ти летия независимости Кыргызстана, в команде нынешнего министра культуры, информации, спорта и молодежной политики. По отзывам большинства зрителей, такого феерического шоу 31-го августа в Кыргызстане не проводилось ранее никогда.

Чынгыз Эсенгул уулу назначен первым заместителем министра культуры, информации, спорта и молодежной политики. Ранее Эсенгул уулу занимал пост заместителя министра, отвечая за информационную политику.

Тимурлан Ажымалиев с должности первого заместителя министра переместился на позицию заместителя министра.


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URL: https://www.vb.kg/439454
Теги:
кадры, Кыргызстан, Министерство культуры и туризма
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