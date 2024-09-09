Бактыбек Бекболотов: гарантом безопасности являются сами народы ЦА

В Кыргызской Республике на полигоне "Эдельвейс" состоялась церемония открытия командно-штабного учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2024", специальных учений "Поиск-2024" и "Эшелон-2024". сообщает СМИ.

На строевой плац, где были построены контингенты, участвующие в учениях, были внесены Боевые Знамена 8-й гвардейской мотострелковой Режицкой ордена Ленина, Краснознаменной, ордена Суворова дивизии имени Ивана Панфилова, которые затем при торжественном прохождении знаменщики пронесли в едином строю с флагами Организации и государств.

В церемонии приняли участие Министр обороны Кыргызской Республики генерал–лейтенант Бактыбек Бекболотов, заместитель Генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Таалатбек Масадыков, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель Министра обороны Республики Беларусь, генерал-майор Павел Муравейко, заместитель начальника Департамента оперативного планирования Министерства обороны Республики Казахстан, командир 201-й Гатчинской ордена Жукова дважды Краснознаменной российской военной базы. генерал-майор Андрей Марушкин, заместитель Командующего мобильными войсками Вооруженных Сил Республики Таджикистан, полковник Рустам Хотамзода и другие приглашенные.

Министр обороны Кыргызской Республики, генерал–лейтенант Бактыбек Бекболотов, выступая на церемонии, сказал: "В нашем динамично меняющемся мире безопасность становится вопросом первостепенной важности, и это требует от нас новых подходов, эффективной координации и четких решений.

Сегодня на фоне обострения международной ситуации геополитическая и геоэкономическая турбулентность негативно влияют на состояние безопасности государств-участников ОДКБ. Наши страны стали непосредственными участниками начавшейся перестановки сил в мире.

Террористические, сепаратистские и экстремистские силы стали серьезной проблемой для нас. Основную угрозу для стран Центральноазиатского региона представляют перетекание радикальных группировок с Ближнего Востока к границам региона. Мы понимаем, что гарантом нашей общей безопасности от глобальных вызовов и угроз является сам народ Центральной Азии и наши силовые структуры. Но при наличии глобальной угрозы усилий одной страны мало. Для этого и существуют региональные организации, и в нашем случае главной из них является ОДКБ.

На современном этапе государствам-членам ОДКБ важно извлечь правильный урок из тех кризисов, которые происходят в мире, и постоянно находить любые возможности для сверки позиций и согласования совместных шагов по направлению борьбы с современными вызовами и угрозами.

С учетом современных реалий предстоящее учение приобретает все более весомый смысл, и нам требуется не просто поддержание текущего взаимодействия, но и его последовательное наращивание в сфере военных отношений.

Данное учение не только повысит уровень слаженности подразделений и укрепит боевое содружество, но и продемонстрирует мировому сообществу единство взглядов руководства наших государств на формирующиеся угрозы.

Кыргызстан всегда стремился быть активным участником международных инициатив по укреплению безопасности и сегодняшнее учение является ярким примером нашего общего стремления к миру и стабильности.

Позвольте выразить уверенность, что предстоящие учения станут очередным шагом на пути к укреплению региональной безопасности и благодаря совместным усилиям мы выполним поставленные задачи".

Обращаясь к участникам учений, заместитель Генерального секретаря ОДКБ Таалатбек Масадыков, в частности, сказал: "Учения начинаются в сложной международной обстановке. В различных регионах мира появляются новые очаги напряженности, обостряются старые.

Основной угрозой государствам Центральноазиатского региона является реальная возможность перетекания радикальных экстремистских группировок с Ближнего Востока к южным границам государств региона. В этих условиях для успешного решения боевых задач необходимо четкое взаимодействие вооруженных сил, других силовых структур государств и Войск (Коллективных сил) ОДКБ.

Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ являются компонентом постоянной готовности сил и средств системы коллективной безопасности и совместно с подразделениями Вооруженных Сил и других силовых структур Кыргызской Республики должны быть готовы к отражению вооруженного нападения незаконных вооруженных формирований в любых условиях обстановки.

Предстоящие учения направлены на слаживание органов управления, совершенствование практических навыков командиров и штабов при подготовке и ведении совместной операции, а также боевого мастерства, профессионализма и полевой выучки личного состава национальных контингентов.

Выражаю уверенность, что учения послужат дальнейшему совершенствованию и повышению готовности Коллективных сил к выполнению задач по предназначению и пройдут на высоком методическом и организационном уровне".

Начальник Объединенного штаба ОДКБ, Герой Российской Федерации генерал-полковник Андрей Сердюков, отметил "Сегодня на территории Кыргызской Республики, в предгорьях Тянь-Шаня, рядом с уникальным озером Иссык-Куль, начнутся командно-штабное учение с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие" и специальные учения "Поиск", "Эшелон". Они пройдут на полигоне Эдельвейс, где дислоцируется легендарная 8-я гвардейская мотострелковая дивизия имени Героя Советского Союза Ивана Васильевича Панфилова. Именно здесь в свое время проходила подготовка сил специального назначения Вооруженных Сил Советского союза, направляемых в Афганистан.

В настоящее время обстановка в мире характеризуется стратегической нестабильностью, сохраняется острота региональных конфликтов. В Центральноазиатском регионе на высоком уровне сохраняются риски и вызовы, связанные с международным терроризмом, экстремизмом, незаконным распространением оружия, наркотических средств и психотропных веществ.

Наши страны объединяют братские отношения, общие культурные и нравственные ценности, а сложившиеся обстановка требует от нас своевременно и эффективно реагировать на вызовы и угрозы.

Надо еще раз подчеркнуть, что Коллективные силы оперативного реагирования являются универсальным инструментом, позволяющим решать широкий спектр задач на всем пространстве ОДКБ.

Главной целью командно-штабного учения является обеспечение готовности органов управления, формирований сил и средств системы коллективной безопасности к выполнению задач по предназначению.

В интересах качественной подготовки учений проведен масштабный комплекс мероприятий: консультации, раздельные и совместные штабные тренировки, стратегическая командно-штабная тренировка, штабные переговоры, рабочие встречи по разработке и согласованию замыслов учений, рекогносцировки районов проведения учений.

Нами учитывался опыт современных вооруженных конфликтов. Постоянно меняющиеся формы и способы ведения боевых действий требуют их глубокого анализа, изучения и освоения в ходе оперативной и боевой подготовки.

Особое внимание необходимо уделить применению беспилотной летательной авиации и противодействию ей, средств радиоэлектронной борьбы и огневого поражения, что в настоящее время является наиболее актуальным на поле боя. В этот раз отработка наших практических действий будет осуществляться и в водной акватории с применением боевых катеров.

В ходе предстоящих учений планируется отработать варианты возможных действий, которые в последующем будут использоваться при применении Коллективных сил в реальных условиях обстановки.

Выражаю искренние слова благодарности руководству Министерства обороны, лично Министру обороны, начальнику Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики за возможность провести учения на вашей территории, за проделанную работу по подготовке к учению, теплый прием и гостеприимство.

Желаю всем участникам учений проявить свои лучшие качества: целеустремленность, высокий профессионализм и творческий подход в решении поставленных задач".

На территории Кыргызской Республики под руководством первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики полковника Артура Темирова проводятся командно-штабное учение с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2024", специальное учение с силами и средствами разведки "Поиск-2024", специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения "Эшелон-2024".

В учениях принимают участие контингенты Войск (Коллективных сил) ОДКБ Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан. Среди них - воинские контингенты, формирования сил специального назначения из числа специальных подразделений органов внутренних дел (полиции), органов безопасности и специальных служб, уполномоченных органов в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ. Всего задействованы около 1500 военнослужащих и до 300 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе авиации, разнотипных БПЛА, боевых катеров, а также средств ПВО.

В этот же день делегация военнослужащих государств – членов ОДКБ и рабочих органов Организации возложила цветы к памятнику Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. с участием почетного караула Национальной гвардии Вооруженных Сил Кыргызской Республики.