Погода
$ 84.17 - 84.58
€ 92.60 - 93.60

Медакадемия имени Ахунбаева в КР принимает поздравления с 85-летним юбилеем

228  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Известный кардиолог, профессор Талантбек Батыралиев поздравил родной вуз, Кыргызскую государственную медицинскую академию имени Ахунбаева, с 85-летним юбилеем.

По его словам, заслуга Кыргызской государственной медицинской академии перед страной и нашим народом неоценима. "Но надо смотреть и вперёд. Где и в каком месте мы окажемся среди мировых медицинских образовательных систем через десять-двадцать лет?! У КГМА огромная миссия не только перед нашей страной, но и перед мировой медициной. Поэтому желаю успехов и самое главное - взаимопонимания между сотрудниками и студентами в продвижении и развитии этого прекрасного медицинского образовательного учреждения", - сказал Талантбек Батыралиев, который остается на своем профессиональном посту кардиолога Бишкекской государственной больницы кыргызско-турецкой дружбы и продолжает лечить и спасать людей.

Как рассказал профессор, во времена его выпуска из родной алма-матер не было никаких символов, обозначающих причастность его выпускников к данному медицинскому учреждению - ни сайта, ни мантии - ничего. "Когда я получал сертификат Американского колледжа кардиологов, призванного продвигать квалифицированную помощь по всему миру через образование, проведение исследований, через разработку и применение стандартов, на меня надели мантию этого колледжа, - вспоминает Талантбек Батыралиев. - Конечно, представлять свою страну лучше в мантии родного учреждения, с его символами, но в то время было не до них".

Но главное, по мнению профессора Батыралиева, конечно, не в них. Главное – в подготовке квалифицированных врачей, в обучении студентов общению с пациентами, в обучении будущих врачей медицинской этике, в развитии у них коммуникативных навыков. Наша Медакадемия воспитала плеяду блестящих специалистов, имена которых известны всему миру и продолжает готовить талантливых врачей.

"Если хорошо подготовиться и заниматься, можно поступить в медицинский вуз. Вопрос в том, станет ли этот студент врачом, которому можно доверять и которого полюбят и будут уважать пациенты?! Современному врачу недостаточно быть только врачом, прежде всего он должен быть и оставаться человеком", - считает профессор.

Автор: Елена Баялинова


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/439471
Теги:
вуз, студенты, юбилей, медицина, врачи
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  