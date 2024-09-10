Медакадемия имени Ахунбаева в КР принимает поздравления с 85-летним юбилеем

Известный кардиолог, профессор Талантбек Батыралиев поздравил родной вуз, Кыргызскую государственную медицинскую академию имени Ахунбаева, с 85-летним юбилеем.

По его словам, заслуга Кыргызской государственной медицинской академии перед страной и нашим народом неоценима. "Но надо смотреть и вперёд. Где и в каком месте мы окажемся среди мировых медицинских образовательных систем через десять-двадцать лет?! У КГМА огромная миссия не только перед нашей страной, но и перед мировой медициной. Поэтому желаю успехов и самое главное - взаимопонимания между сотрудниками и студентами в продвижении и развитии этого прекрасного медицинского образовательного учреждения", - сказал Талантбек Батыралиев, который остается на своем профессиональном посту кардиолога Бишкекской государственной больницы кыргызско-турецкой дружбы и продолжает лечить и спасать людей.

Как рассказал профессор, во времена его выпуска из родной алма-матер не было никаких символов, обозначающих причастность его выпускников к данному медицинскому учреждению - ни сайта, ни мантии - ничего. "Когда я получал сертификат Американского колледжа кардиологов, призванного продвигать квалифицированную помощь по всему миру через образование, проведение исследований, через разработку и применение стандартов, на меня надели мантию этого колледжа, - вспоминает Талантбек Батыралиев. - Конечно, представлять свою страну лучше в мантии родного учреждения, с его символами, но в то время было не до них".

Но главное, по мнению профессора Батыралиева, конечно, не в них. Главное – в подготовке квалифицированных врачей, в обучении студентов общению с пациентами, в обучении будущих врачей медицинской этике, в развитии у них коммуникативных навыков. Наша Медакадемия воспитала плеяду блестящих специалистов, имена которых известны всему миру и продолжает готовить талантливых врачей.

"Если хорошо подготовиться и заниматься, можно поступить в медицинский вуз. Вопрос в том, станет ли этот студент врачом, которому можно доверять и которого полюбят и будут уважать пациенты?! Современному врачу недостаточно быть только врачом, прежде всего он должен быть и оставаться человеком", - считает профессор.

Автор: Елена Баялинова