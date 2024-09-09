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Члены "Хизб ут-Тахрир" отреклись от идеологии после предупреждения ГКНБ

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ГКНБ провел профилактические мероприятия в отношении двух жителей Ак-Сууйского района, граждан КР И.А.А. и Д.К.Т. членов запрещенной религиозно-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в результате проведенных мероприятий члены РЭО полностью осознали пагубность радикально-экстремистской идеологии "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" и добровольно отказались поддерживать её.

Кроме этого, в целях исключения фактов рецидива с их стороны, им было объявлено официальное предостережение от имени органов национальной безопасности КР.

ГКНБ предупреждает граждан о предусмотренной уголовной ответственности за участие в деятельности запрещенных в КР экстремистских и террористических организаций.


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URL: https://www.vb.kg/439474
Теги:
ГКНБ, Хизб ут-Тахрир, Иссык-Кульская область
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