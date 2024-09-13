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В КР семь лизинговых проектов выдают сельхозтехнику по льготным ставкам

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- Светлана Лаптева
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За последние годы в целях оказания государственной поддержки сельским товаропроизводителям Кыргызстана по техническому оснащению и перевооружению МТС со стороны Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики проделана огромная работа.

Для оказания крестьянам своевременной и качественной механизированной услуги, а также в целях развития лизинга по инициативе министерства при поддержке Кабинета Министров Кыргызской Республики через открытые акционерные общества "Айыл Банк" и "Элдик Банк" начиная с 2011 года реализуются 7 лизинговых проектов, по которым крестьянам выдаются все виды сельскохозяйственной техники и оборудования для перерабатывающей промышленности на льготных условиях.

Банки являются исполнительным оператором указанных проектов и сельхозтоваропроизводителям республики реализуют все виды сельскохозяйственной техники и оборудования для перерабатывающей промышленности на льготных условиях 6% процентов годовых со сроком 7 лет. В настоящее время сельским товаропроизводителям выданы 6836 техники на сумму 17,5 млрд. сомов, в том числе в 2024 году 924 техники на сумму 3,1 млрд. сомов. До конца года планируется выдача сельскохозяйственной техники крестьянам свыше 1200 единиц техники на сумму 4,5 млрд. сомов.


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URL: https://www.vb.kg/439476
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