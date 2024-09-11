Погода
$ 84.05 - 84.50
€ 92.60 - 93.60

Кыргызскому обществу блокадников Ленинграда исполнилось 30 лет

229  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке отпраздновали 30-летие Кыргызского общества блокадников Ленинграда. Свои поздравления прислали депутаты Госдумы России, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Международного общества блокадников Ленинграда и многие другие организации.

Большим уважением оценивается работа блокадников и руководителя организации Марата Кутанова и в Кыргызстане. Потому в день празднования зал был полон - это и депутаты ЖК, и представители Минобороны, и администрации президента. Поздравить приехали и представители поисковых отрядов "Наша Победа-Биздин Жениш", в том числе и из Ичке-Жергеза.

В своем выступлении руководитель Кыргызского общества блокадников Марат Кутанов рассказал, что сейчас в живых осталось только 7 блокадников.

"А когда общество образовывалось, то на встречи приходили более ста жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Кыргызстане. Теперь к работе стараемся привлекать потомков блокадников - детей, внуков и правнуков. Для сохранения памяти и поддержания традиций - это важно", - сказал он.

К слову Марат Кутанов и сам потомок блокадницы Анны Ивановой, ставшей впоследствии Кутановой. Первым организатором общества 30 лет назад была блокадница Быстрицкая. Потом были и другие руководители, и все они внесли свой вклад в развитие и становление общества.

Анна Алексеевна Кутанова приняла эстафету руководства на своем этапе с большой ответственностью. Это ей принадлежит заслуга приравнять блокадников к ветеранам Великой Отечественной войны, и большую помощь в этом оказала депутат Ольга Безбородова. Затем Анна Алексеевна смогла отстоять свою инициативу - построить памятник блокадникам Ленинграда в Кыргызстане, и в самые трудные перестроечные времена блокадники смогли и средства собрать, и разработать проект.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/439499
Теги:
Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  