Кыргызскому обществу блокадников Ленинграда исполнилось 30 лет

В Бишкеке отпраздновали 30-летие Кыргызского общества блокадников Ленинграда. Свои поздравления прислали депутаты Госдумы России, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Международного общества блокадников Ленинграда и многие другие организации.

Большим уважением оценивается работа блокадников и руководителя организации Марата Кутанова и в Кыргызстане. Потому в день празднования зал был полон - это и депутаты ЖК, и представители Минобороны, и администрации президента. Поздравить приехали и представители поисковых отрядов "Наша Победа-Биздин Жениш", в том числе и из Ичке-Жергеза.

В своем выступлении руководитель Кыргызского общества блокадников Марат Кутанов рассказал, что сейчас в живых осталось только 7 блокадников.

"А когда общество образовывалось, то на встречи приходили более ста жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Кыргызстане. Теперь к работе стараемся привлекать потомков блокадников - детей, внуков и правнуков. Для сохранения памяти и поддержания традиций - это важно", - сказал он.

К слову Марат Кутанов и сам потомок блокадницы Анны Ивановой, ставшей впоследствии Кутановой. Первым организатором общества 30 лет назад была блокадница Быстрицкая. Потом были и другие руководители, и все они внесли свой вклад в развитие и становление общества.

Анна Алексеевна Кутанова приняла эстафету руководства на своем этапе с большой ответственностью. Это ей принадлежит заслуга приравнять блокадников к ветеранам Великой Отечественной войны, и большую помощь в этом оказала депутат Ольга Безбородова. Затем Анна Алексеевна смогла отстоять свою инициативу - построить памятник блокадникам Ленинграда в Кыргызстане, и в самые трудные перестроечные времена блокадники смогли и средства собрать, и разработать проект.