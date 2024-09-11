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Кыргызы, прекратите есть мясо!

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- Канат Кожоев
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Именно такой выход из ситуации с подорожанием мяса предлагают кыргызстанцам сотрудники Службы антимонопольного регулирования. Не хотите, чтобы цены на основной продукт питания росли в геометрической прогрессии? Перестаньте его есть. И будет вам счастье!

Каждая проблема рождает два извечных вопроса: кто виноват и что делать. Но некоторые ответственные лица подходят к их решению не заморачиваясь. Почему, дескать, в кране нет воды? Потому что ее выпили. А что делать, чтобы вода появилась? Правильно, совсем никогда не пить. Лучше всего вообще не подходить к крану.

Для начала антимонопольная служба поспорила с гражданами относительно "мясных" цен. Люди возмущаются и плачут, что оно, мясо, подорожало как минимум на сто сомов. Но у антимонополистов – какая-то своя собственная статистика. Утверждают, что всего на десять. Так что, по их мнению, бить тревогу и регулировать цены на мясо пока нет никакой необходимости.

Из антимонопольного начальственного кабинета, естественно, виднее. А самолично прогуляться на рынок и поинтересоваться ценами – недосуг.

Есть еще интересная статистика от Нацстаткома. Там тоже не замечают ровным счетом никакого роста цен. Если и подросли, мол, то совсем чуть-чуть, процента на два, не больше. И то не на мясо, а на водку и сигареты. А пить и курить вредно, так что подорожание – только на пользу.

Только не говорите статистикам, что мясо, по мнению некоторых, - тоже крайне вредный для здоровья продукт! А то еще одно объяснение его подорожанию найдется.

И, наконец, Минсельхоз – третий крупнейший и авторитетнейший оппонент несознательных граждан. Который в ответ на все жалобы публикует данные оптимистического исследования: цены на продукты в Кыргызстане ниже, чем в Казахстане и России. Поэтому, дорогие кыргызстанцы, живите и радуйтесь. И не вводите нас в заблуждение своими цифрами. Цифры у вас неправильные, вы наверняка ходите на какие-то неправильные рынки и покупаете неправильное мясо у неправильных продавцов.

Но кыргызы-то живут в Кыргызстане! И кушать хотят именно здесь! И какая им разница, сколько стоит мясо за границей?!

Между тем и сами "неправильные" продавцы говорят о резком подорожании мяса. И не о десяти сомах говорят, а именно о ста и выше. Их антимонополисты тоже не слышат и в упор не видят. У продавцов, кстати, есть и объяснение такого ценового явления: мясо дорожает за счет экспорта. БОльшая его часть, по мнению торговцев, идет к соседям – в Узбекистан или Таджикистан. Отсюда – рост оптовых закупочных цен, отсюда же, соответственно, повышение и цен розничных.

С продавцами антимонопольная служба тоже не согласна. Никакого экспорта нет. И "по сравнению с прошлым годом цена на мясо выросла незначительно, - уверяет заместитель директора службы Жээнбай Орозбаев. – В целом где-то выросли только розничные цены на мясо. Что касается оптовой, то она выросла буквально на пять-десять сомов".

Обычному покупателю, впрочем, нет никакого дела до всех этих хитросплетений в отношениях производителей и оптовиков. Ему хочется прийти на базар и купить кило баранины сомов хотя бы за четыреста. А не за 550!

У антимонопольной службы есть и собственное объяснение феномену роста цен на мясо. Главная причина, по ее данным – сезон свадеб и тоев, когда мяса традиционно потребляется больше, чем в другие сезоны. Короче, люди сами виноваты: жениться им, видите ли, приспичило. Да еще бешбармак на свадьбу готовить. Нет бы в модном вегетарианском стиле торжество провести!

Кто же все-таки выпил всю воду из крана и съел все мясо? Почему оно оказалось в таком дефиците, вызвавшем необходимость скачка цен? Разве не для того выращивается скот и производится мясо, чтобы его ели? Так ведь можно договориться и до того, что перебои с электричеством в домах кыргызстанцев происходят исключительно оттого, что несознательные граждане то и дело включают свет, а то и – вот ужас! – позволяют себе пользоваться холодильником или телевизором.

Не пользуйтесь розетками и выключателями – и будет свет. Не умывайтесь и не пейте – и будет вода. Не ешьте мясо – и наслаждайтесь низкими ценами…

Самое смешное: тот же оптимистичный Минсельхоз полагает, что никакого дефицита мяса в Кыргызстане нет. Наоборот: за восемь месяцев текущего гола произведено 230 тысяч тонн, что аж на полтора процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Полностью обеспечена потребность в говядине, баранине, конине и свинине", - радует граждан завотделом продовольственной безопасности Министерства сельского хозяйства Данияр Жанузаков.

Так есть мясо или его нет? Так есть нам его или не есть? Откуда взялись высокие цены и куда они еще поднимутся?

Кто, в конце концов, все-таки виноват? И что все-таки делать?


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URL: https://www.vb.kg/439505
Теги:
Госантимонополия, Минсельхоз, Нацстатком, рынок, цены, мясо
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