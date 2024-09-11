За организацию коррупционных схем с земельными участками задержаны бывшие и действующие должностные лица Атабековского айыл окмоту Сузакского района. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, бывшие должностные лица данного айыл окмоту на протяжении 10 лет осуществляли незаконную продажу земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) с использованием поддельных документов.

В схему были вовлечены бывшие руководители Атабековского айыл окмоту, в том числе: У.Х., заместитель айыл окмоту М.Дж., специалист по земельным вопросам И.З., действующий спикер местного кенеша А.Э. и бывший ведущий специалист Сузакского районного управления по градостроительству и архитектуре А.Р.

Предварительно выявлено 29 земельных участков, расположенных на территории сел Бек-Абад, Кыргыз-Абад и Турк-Абад Атабековского айыл окмоту, которые незаконно отводились и отчуждались с использованием поддельных документов. Участки находятся в стратегически важных местах вдоль межрегиональных автотрасс и на главных улицах, что делает их привлекательными для бизнеса. Стоимость каждого участка оценивается примерно в 1 миллион сомов.

В результате обысков были обнаружены документы, подтверждающие причастность подозреваемых. Следствие продолжается, 5 человек водворены в СИЗО до 4 октября 2024 года.