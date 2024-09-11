Специальный тариф от MEGA: Безлимит на всё за 500 сомов в месяц!

В условиях современного мира, когда интернет стал неотъемлемой частью жизни, тарифные планы с неограниченным доступом к сети пользуются особой популярностью. Государственный оператор сотовой связи MEGA предлагает своим абонентам самые актуальные и выгодные решения для комфортного использования мобильного интернета.

"Специальное предложение 500" - это уникальный тариф, который объединяет в себе максимальные возможности для звонков, сообщений и интернета.

Что включает в себя "Специальное предложение 500":

БЕЗЛИМИТНЫЙ интернет на максимально возможной скорости; БЕСПЛАТНУЮ Wi-Fi раздачу всего интернет-трафика без ограничений; целых 100 минут для звонков на другие мобильные номера КР; БЕЗЛИМИТНЫЕ звонки и SMS в сети MEGA; а ещё мобильное телевидение "MegaTV" совершенно БЕСПЛАТНО: Более 50 ТВ-каналов для просмотра на любом устройстве: смартфоне, планшете или Smart TV (подключай до 5-ти устройств); Онлайн-кинотеатр "Этномедиа" - самый крупный онлайн-кинотеатр кыргызских кинофильмов; eSIM - БЕСПЛАТНО.

Весь пакет услуг предоставляется за фиксированную плату в размере 500 сомов на 30 дней.

"Специальное предложение 500" - это еще один шаг навстречу потребностям кыргызстанцев, которым важна свобода в общении и доступ к безграничным цифровым возможностям.

Подключиться к новому тарифу можно во всех офисах продаж и обслуживания и промоутеров MEGA.

MEGA – пользуйся НАШЕЙ связью!