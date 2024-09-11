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Специальный тариф от MEGA: Безлимит на всё за 500 сомов в месяц!

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В условиях современного мира, когда интернет стал неотъемлемой частью жизни, тарифные планы с неограниченным доступом к сети пользуются особой популярностью. Государственный оператор сотовой связи MEGA предлагает своим абонентам самые актуальные и выгодные решения для комфортного использования мобильного интернета.

"Специальное предложение 500" - это уникальный тариф, который объединяет в себе максимальные возможности для звонков, сообщений и интернета.

Что включает в себя "Специальное предложение 500":

  1. БЕЗЛИМИТНЫЙ интернет на максимально возможной скорости;
  2. БЕСПЛАТНУЮ Wi-Fi раздачу всего интернет-трафика без ограничений;
  3. целых 100 минут для звонков на другие мобильные номера КР;
  4. БЕЗЛИМИТНЫЕ звонки и SMS в сети MEGA;
  5. а ещё мобильное телевидение "MegaTV" совершенно БЕСПЛАТНО: Более 50 ТВ-каналов для просмотра на любом устройстве: смартфоне, планшете или Smart TV (подключай до 5-ти устройств);
  6. Онлайн-кинотеатр "Этномедиа" - самый крупный онлайн-кинотеатр кыргызских кинофильмов;
  7. eSIM - БЕСПЛАТНО.

Весь пакет услуг предоставляется за фиксированную плату в размере 500 сомов на 30 дней.

"Специальное предложение 500" - это еще один шаг навстречу потребностям кыргызстанцев, которым важна свобода в общении и доступ к безграничным цифровым возможностям.

Подключиться к новому тарифу можно во всех офисах продаж и обслуживания и промоутеров MEGA.

MEGA – пользуйся НАШЕЙ связью!


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URL: https://www.vb.kg/439512
Теги:
#MegaCom, PR
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