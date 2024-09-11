Специальный тариф от MEGA: Безлимит на всё за 500 сомов в месяц!

В условиях современного мира, когда интернет стал неотъемлемой частью жизни, тарифные планы с неограниченным доступом к сети пользуются особой популярностью. Государственный оператор сотовой связи MEGA предлагает своим абонентам самые актуальные и выгодные решения для комфортного использования мобильного интернета.
"Специальное предложение 500" - это уникальный тариф, который объединяет в себе максимальные возможности для звонков, сообщений и интернета.
Весь пакет услуг предоставляется за фиксированную плату в размере 500 сомов на 30 дней.
"Специальное предложение 500" - это еще один шаг навстречу потребностям кыргызстанцев, которым важна свобода в общении и доступ к безграничным цифровым возможностям.
Подключиться к новому тарифу можно во всех офисах продаж и обслуживания и промоутеров MEGA.