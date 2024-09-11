Садыр Жапаров вручил авто тренеру из РУз, секундировавшему боксёра из КР

Президент Садыр Жапаров сегодня, 11 сентября, встретился с узбекским тренером по боксу Акмалем Хасановым и подарил ему автомобиль в знак благодарности за его вклад в победу боксёра Мунарбека Сейитбек уулу на Летних Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, глава государства в беседе с Акмалем Хасановым подчеркнул, что его поступок прославил дружбу и единство народов Кыргызстана и Узбекистана.

"Весь мир увидел, что народы Центральной Азии поддерживают друг друга, демонстрируя сплочённость и дружеские отношения. Спорт называют послом мира. Своим примером вы вносите вклад в укрепление взаимного согласия. Желаю, чтобы наше единство только укреплялось", - сказал Садыр Жапаров.

Президент также отметил хорошие результаты узбекских спортсменов на Олимпиаде в Париже.

"Узбекистан уделяет большое внимание спорту. Мы же только последние три года начали активно поддерживать наших спортсменов. Раньше бывали случаи, когда мы не могли своевременно выдать средства для участия на соревнованиях. Сейчас государство создаёт все необходимые условия, вплоть до обеспечения витаминами", - подчеркнул президент.

Садыр Жапаров особо отметил, что Акмаль Хасанов совершил героический поступок, когда наш серебряный призёр Олимпийских игр Мунарбек Сейитбек уулу особенно нуждался в поддержке.

"Наши предки в знак признания преподносили своим героям скакунов. Сейчас принято дарить автомобили, но дух традиции остаётся неизменным - это выражение уважения и благодарности за выдающиеся заслуги", - добавил Садыр Жапаров.

В свою очередь, Акмаль Хасанов выразил благодарность за тёплые слова и отметил, что много раз встречался на сборах с Мунарбеком Сейитбек уулу и не задумываясь согласился стать его секундантом.

Он также поздравил президента Садыра Жапарова и всех кыргызстанцев с заслуженной победой, пожелав, чтобы спортсмены Кыргызстана завоевали золотую медаль на следующих Олимпийских играх.