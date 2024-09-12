Жизнь стала слаще. Надолго ли?

За последние пять лет сахарная отрасль в Кыргызстане столкнулась со значительными трудностями. В 2019 году пережила кризис - тогда перепроизводство сахара в странах Евразийского экономического союза привело к резкому снижению цен.

В следующем году, ожидая, что цены на сахар будут низкие, сельхозпроизводители Кыргызстана сократили посевы свеклы почти в два раза, так как не смогли окупить затраты на выращивание сахарной свеклы. Негативную роль сыграла и засуха. В итоге фермеры были вынуждены переключиться на выращивание других сельхозкультур. Все это привело к снижению объемов производства сахара из сахарной свеклы с 94,2 тыс. тонн в 2019 году до 41,5 тыс. тонн в 2021 году. Больше чем в два раза.

Только в 2022 году начался медленный процесс восстановления, когда производство составило 60,1 тыс. тонн. В 2023 году оно выросло до 75,6 тыс. тонн. Прогнозы на этот год внушают оптимизм: кыргызстанские фермеры могут собрать около 900 тысяч тонн сахарной свеклы - это в полтора раза больше, чем в прошлом году. Этот объем позволит произвести до 120 тысяч тонн сахара, что полностью покроет потребности страны.

Почему важно защищать отечественный рынок?

Сегодня, чтобы избежать ошибок прошлого и не допустить повторения кризисных лет, а также укрепить продовольственную базу страны, важно поддерживать фермеров и отрасль в целом.

Но есть проблема: на рынке может появиться большое количество дешевого импортного сахара из России и Беларуси, где также ожидается хороший урожай. Если эти поставки заполонят рынок, это может подорвать интерес местных фермеров к выращиванию свеклы. Поэтому правительству стоит рассмотреть временные ограничения на импорт сахара, чтобы защитить отечественное производство.

Именно так считает Алмазбек Алтыбаев, руководитель агропромышленного кластера "Сахар", и предупреждает, что без принятия мер по защите внутреннего рынка Кыргызстан может столкнуться с серьезными проблемами. Если фермеры перестанут выращивать свеклу, страна снова станет зависимой от более дорогого импортного сахара, что подорвет продовольственную безопасность.

Другие страны уже предпринимают шаги для защиты своих рынков. Например, Казахстан рассматривает введение ограничений на ввоз сахара из стран ЕАЭС. Кыргызстану стоит последовать казахскому примеру, чтобы обеспечить устойчивое развитие своей агропромышленности и сохранить продовольственную независимость.