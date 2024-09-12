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В Жумгальском районе задержаны чиновники за незаконный вывод земли

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По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.337 (злоупотребление должностным положением) УК КР задержаны и водворены в ИВС заместитель главы РГА, глава и заместители глав ОМСУ, а также ряд руководителей и работников государственных органов Жумгальского района Нарынской области: Ж.Р.Т., Ж.Б.К., М.Т.А., А.М.Ж., Р.у.К., М.Э.Т., Н.Т.Ы. и О.К.Н. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, основанием задержания указанных лиц послужили выявленные факты незаконного вывода ими в частную собственность земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в Чаекском, Байзакском айылных аймаках Жумгальского района, относящихся к фонду перераспределения сельскохозяйственных угодий (ФПС), общей площадью 2.84 га, оценочная стоимость которых составила 95 млн сомов.

Установлено, что входящие в комиссию по земельной амнистии Жумгальского района должностные лица, в нарушение указа президента КР "О земельной амнистии" и других нормативных правовых актов, злоупотребляя служебными положениями, посредством сговора с заинтересованными лицами, подделки и внесения прошедшей датой ложных сведений в официальные документы, незаконно вывели в частную собственность 20 участков под ИЖС.

В свою очередь, владельцы указанных участков из числа местных жителей в 2022-2023 годы возвели фундаменты для постройки жилых домов.

Отмеченные проявления указанных лиц способствовало возникновению недовольств среди отдельной части местного населения.

Продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению других причастных к указанным преступлениям лиц.


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URL: https://www.vb.kg/439521
Теги:
ГКНБ, задержание, земельный участок, Нарынская область, строительство
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