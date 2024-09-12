Владимир Путин наградил Акылбека Жапарова Орденом Дружбы

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров указом президента Российской Федерации Владимира Путина награжден Орденом Дружбы за заслуги в развитии стратегического партнерства и союзничества, укреплении дружественных связей между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук вручил Акылбеку Жапарову Орден Дружбы на пленарном заседании VI кыргызско-российского экономического форума, который проходит в Иссык-Кульской области.