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Владимир Путин наградил Акылбека Жапарова Орденом Дружбы

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Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров указом президента Российской Федерации Владимира Путина награжден Орденом Дружбы за заслуги в развитии стратегического партнерства и союзничества, укреплении дружественных связей между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук вручил Акылбеку Жапарову Орден Дружбы на пленарном заседании VI кыргызско-российского экономического форума, который проходит в Иссык-Кульской области.


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URL: https://www.vb.kg/439522
Теги:
Акылбек Жапаров, Владимир Путин, награда, Россия, Кыргызстан, кабмин
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