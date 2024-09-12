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Ташиев принял участие в открытии нового здания главного управления ГКНБ

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Сегодня состоялась официальная церемония открытия нового здания Ленинского районного отдела Главного управления ГКНБ КР по городу Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, здание торжественно открыл председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев. Также, на церемонии открытия приняли участие ветераны органов национальной безопасности и личный состав Управления.

Новое здание Госкомитета полностью оснащено современным оборудованием, созданы все условия для плодотворной работы военнослужащих в интересах национальной безопасности.

Ташиев поздравил сотрудников главного управления и отметил, что руководством республики и далее будут приниматься меры для улучшения материально-технической базы отечественных спецслужб, стоящих на передних рубежах борьбы за независимость, территориальную целостность, межнациональное единство и сплоченность государтсва.

Также, председатель ГКНБ отметил о том, что органы национальной безопасности будут дальше преданно служить интересам Родины, обеспечат качественную реализацию внутриполитического курса руководства республики по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.


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URL: https://www.vb.kg/439525
Теги:
ГКНБ, Камчыбек Ташиев, Бишкек, Открытие
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