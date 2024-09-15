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"Однажды в Самарканде": фильм, который объединяет Центральную Азию

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- Светлана Лаптева
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Кинематограф всегда был мостом между народами, и новый проект кыргызского режиссера Найзабека Сыдыкова - яркий тому пример. Все началось в 2010 году на Международной московской киношколе, где молодые режиссеры из стран СНГ, Балтии, Грузии и Украины обсуждали общие культурные корни и стремление рассказать историю, понятную каждому. Спустя годы эта идея превратилась в амбициозный проект под названием "Однажды в Самарканде".

Действие фильма происходит в наши дни, а в центре сюжета - трое историков и хранителей музеев из Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана. Эти герои посвящают свою жизнь сохранению артефактов и общего культурного наследия, символизирующих связи между тюркоязычными народами региона.

Режиссер Найзабек Сыдыков объясняет, что на создание фильма вдохновили годы сотрудничества с кинематографистами из Узбекистана и Казахстана. "Мы все говорим на одном языке - языке искусства," - отмечает он. Кроме того, Сыдыков подчеркивает важность культурных и исторических пересечений между народами региона. Эти связи стали основой для создания персонажей фильма - простых, но харизматичных историков, которые символизируют дружбу и взаимопонимание.

Несмотря на то, что фильм опирается на исторические факты и образы, в основе его сюжета - вымышленная легенда о древнем артефакте. Герои сталкиваются с загадками и испытаниями, пытаясь раскрыть тайну рубина и сохранить его для будущих поколений. Легкий приключенческий жанр, приправленный элементами комедии и драмы, делает картину динамичной и понятной для самой широкой аудитории.

Самарканд, древняя столица Тимуридов, играет важную роль в фильме не только как место действия, но и как символ единства народов региона. Найзабек Сыдыков выбрал этот город не случайно - он отражает богатую культуру и многовековые связи между народами Центральной Азии.

"Однажды в Самарканде" также примечателен своей языковой многообразностью. Каждый герой фильма говорит на своем родном языке - кыргызском, узбекском и казахском. Это придает картине аутентичность и подчеркивает идею о том, что несмотря на небольшие различия, мы понимаем друг друга без переводчика. В широком прокате Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана, на протяжении всего фильма, впервые прозвучит речь на родном языке каждого из главных героев фильма.

Проект стал возможным благодаря поддержке Департамента кинематографии Кыргызстана и Агентства кинематографии Узбекистана, через совместное финансирование 50 на 50. В съемках принимали участие актеры и творческая группа из Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана и других стран, что придало фильму международный масштаб. Международная премьера состоится на 16 Ташкентском международном кинофестивале в сентябре 2024 года.

"Фильм "Однажды в Самарканде" - это не только захватывающее приключение, но и важное послание о том, как народы Центральной Азии продолжают поддерживать друг друга в наши дни. На экране зрители увидят не только красивые виды современного Самарканда, но и историю о дружбе, взаимопонимании и уважении к общему прошлому", - говорит директор департамента кинематографии Министерства культуры Кыргызской Республики Улан Адамалиев.


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URL: https://www.vb.kg/439536
Теги:
кино, Узбекистан, Кыргызстан
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