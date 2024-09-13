В айыльном аймаке "Озерный" мельницу построили на пастбищных угодьях

Служба по земельному и водному надзору при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики выявила нецелевое использование частным предпринимателем пастбищных угодий в аильном аймаке "Озерный" Первомайского района города Бишкек.

Согласно информации, на указанном месте частный предприниматель построил и эксплуатировал мельницу для измельчения зерна. В результате было выдано предписание по восстановлению земель и наложен штраф по статье 241 Кодекса "О правонарушениях" за невыполнение условий снятия, хранения и укладки слоя плодородной почвы.