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В айыльном аймаке "Озерный" мельницу построили на пастбищных угодьях

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- Светлана Лаптева
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Служба по земельному и водному надзору при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики выявила нецелевое использование частным предпринимателем пастбищных угодий в аильном аймаке "Озерный" Первомайского района города Бишкек.

Согласно информации, на указанном месте частный предприниматель построил и эксплуатировал мельницу для измельчения зерна. В результате было выдано предписание по восстановлению земель и наложен штраф по статье 241 Кодекса "О правонарушениях" за невыполнение условий снятия, хранения и укладки слоя плодородной почвы.


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URL: https://www.vb.kg/439546
Теги:
Первомайский район, Бишкек, айыл окмоту
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