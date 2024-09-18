В КР увеличение производства мяса растет за счет роста поголовья скота

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР представляет информацию о производстве продукции животноводства по состоянию на 1 сентября 2024 года:

Производство мяса. За отчетный период 2024 года в республике хозяйствующими субъектами всех категорий произведено 272,3 тыс. тонн мяса в живой массе, что на 5566 тонн или на 2,1 % больше соответствующего периода прошлого года.

Увеличение производства мяса в республике происходит в основном за счет роста поголовья сельскохозяйственных животных. По итогам учета скота по состоянию на конец 2023 года поголовье крупного рогатого скота в республике по сравнению с прошлым годом увеличилось на 18,8 тыс. голов, овец и коз на – 15,1 тыс. голов, лошадей на – 8,5 тыс. голов и домашней птицы на – 620,0 тыс. голов.

Производство молока. В республике за январь-август 2024 года хозяйствующими субъектами всех категорий произведено 1238,0 тыс. тонн, что на 30,4 тыс. тонн или на 2,5 % больше аналогичного периода прошлого года. Увеличение производства молока в республике происходит за счет роста поголовья дойных коров на 16,5 тыс. голов по сравнению с прошлым годом и улучшения продуктивности коров, при этом средний удой на 1 корову за отчетный период увеличилась на 21,6 кг и составила 1376,2 кг.

Производство яиц. За отчетный период в республике произведено 533374 тыс. штук яиц, что на 50201 тыс. штук больше или составило 110,4 % к соответствующему периоду прошлого года.

Производство яиц увеличено во всех областях республики. Увеличение производства яиц происходит за счет роста поголовья кур-несушек на 571,1 тыс. голов и повышения продуктивности кур-несушек.

Производство шерсти. По состоянию на 1 сентября 2024 года в республике произведено 13148,5 тонн шерсти, что на 234 тонны больше или составило 101,8 % к соответствующему периоду прошлого года.

Производство шерсти увеличено во всех областях республики за счет роста поголовья овец на 37609 голов и повышения среднего настрига шерсти от одной овцы.