Смотрите бой Шевченко VS Грассо 15 сентября вместе с SAIMA + O!TV

Подключайте новый суперскоростной тариф Saima с интернетом до 500 Мбит/с и смотрите бой нашей прославленной соотечественницы Валентины Шевченко с действующей чемпионкой Алексой Грассо.

Прямую трансляцию можно посмотреть 15 сентября в 8:00 на телеканале Setanta Sports в приложении O!TV.

Этот бой для Валентины имеет по-настоящему судьбоносное значение. На протяжении пяти лет она не проигрывала ни разу и установила рекорд, защитив титул UFC целых семь раз подряд. Однако встретившись с Алексой Грассо в марте 2023 года, Шевченко уступила титул мексиканке.

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