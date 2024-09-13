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Туркменистан может экспортировать электроэнергию в Кыргызстан

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Заместитель министра экономики и коммерции Кыргызской Республики Назарбек Малаев принял участие в Туркменском инвестиционном форуме, который состоялся 10-11 сентября 2024 года в Ашхабаде.

В рамках данного форума при содействии посольства Кыргызстана в Туркменистане состоялись встречи заместителя министра экономики и коммерции Назарбека Малаева с генеральным директором Агентства транспорта и коммуникаций при кабинете министров Туркменистана Мамедхан Чакыевым, заместителем министра финансов и экономики Бабанияз Ялаковым, заместителем министра энергетики Сердар Сапаровым, председателем ГК "Туркменнебит" Гуванч Агаджановым и начальником отдела международного экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Атагельды Халджановым.

В ходе встреч обсужден широкий круг вопросов кыргызско-туркменского сотрудничества, включая взаимодействие в области торговли, энергетики, промышленности, инвестиций, транспорта и др.

Стороны отметили необходимость активизации работы по упрощению процедур торговли и транзита, а также принятия практических мер по повышению потенциала для увеличения товарооборота и созданию благоприятных условий для грузоперевозчиков при транзите товаров. При этом, в целях улучшения условий для бизнеса двух стран, стороны договорились провести ряд онлайн совещаний с участием профильных министерств и ведомств для рассмотрения и внедрения механизмов унификации сборов транспортных, транзитных, визовых сборов, упрощения процедур экспортных, импортных и транзитных операций, получения виз грузоперевозчиками и увеличения сроков действия виз до 1 года.

Также, в целях стимулирования бизнеса к реализации совместных проектов, Стороны договорились усилить работу по вопросам создания совместного инвестиционного фонда развития, реализации проекта по строительству на территории Кыргызстана Делового центра "Туркменистан" и курортно-рекреационного объекта.

Кроме того, стороны обсудили вопросы экспорта из Туркменистана в Кыргызстан электроэнергии и нефтепродуктов.


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URL: https://www.vb.kg/439557
Теги:
Туркменистан, Кыргызстан
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