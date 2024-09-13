Милиция задержала правозащитника Аманбая Сатыбаева

Правозащитника из Оша Аманбая Сатыбаева задержали милиционеры из Иссык-Кульской области. Об этом изданию vb.kg сообщила правозащитница и общественный деятель Токтойым Уметалиева.

По её словам, следователь, с которым она связалась по телефону, заявил, что обыск в доме Сатыбаева был проведён, но ничего не найдено.

"Когда же я поинтересовалась, почему задержанного везут в Иссык-Куль, а не ведут дело в Оше, следователь ответил мне, что меня это не касается.

Они не могут просто так увезти человека без предоставления юридических документов. Сейчас Сатыбаева везут в Иссык-Кульское РОВД, но постановление о задержании семье не предъявлено. Сотрудники милиции не имеют права осуществлять этапирование и задержание без официального уведомления соответствующих органов и предоставления необходимых документов", - сказала Уметалиева.

Пресс-служба УВД Иссык-Кулльской области пока не доступна для комментариев.