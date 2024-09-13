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ГКНБ по факту легализации преступных доходов задержан Азимбек Бекназаров

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР возбуждено уголовное дело по факту хищения и растраты денежных средств, изъятых в банковских ячейках и в Доме правительства в ходе событий, имевших место в апреле 2010 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствием была установлена причастность бывшего члена Временного Правительства Азимбека Бекназарова к присвоению крупных сумм денежных средств, изъятых правоохранительными органами при указанных обстоятельствах.

Также полученные в ходе расследования данные свидетельствуют о легализации указанных денежных средств, полученных преступным путем, через приобретение Азимбеком Бекназаровым дорогостоящих объектов недвижимости на территории курортной зоны озера Иссык-Куль, в городе Бишкек, Чуйской и Жалал-Абадской областях и их оформление на подставных лиц.

В этой связи 12 сентября 2024 года Азимбек Бекназаров был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.222 ч.3 п.3 УК КР (Легализация, отмывание преступных доходов в крупном размере).

В установленные законом сроки Азимбеку Бекназарову будет предъявлено соответствующее обвинение, а судом решен вопрос об избрании меры пресечения на период следствия.

Органами национальной безопасности проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, совершенного преступления, а также привлечение к ответственности всех, причастных к нему лиц.


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URL: https://www.vb.kg/439560
Теги:
Азимбек Бекназаров, временное правительство, задержание, ГКНБ
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