В Бишкеке откроется выставка "Русская литература. История и современность"

В Бишкеке на бульваре Эркиндик откроется выставка "Русская литература. История и современность". Выставку составила российский культуролог, историк и просветитель Анна Эспарса.

Это уникальный творческий проект, который рассказывает о наследии 11 великих русских поэтов и писателей: от Александра Пушкина до Михаила Шолохова. Это не скучные биографии писателей с общеизвестными фактами из учебников, а выдержки из писем, архивные фотографии и портреты, цитаты классиков и современников. Материалы переведены на кыргызский язык. Автор перевода - Элеонора Турдубекова.

Анна Эспарса: "Каждый стенд - это увлекательный диалог между прошлым и настоящим, - говорит автор, - разговор знаменитых современных российских писателей с классиками мировой литературы о ключевых вопросах культуры. Каждый стенд представлен как яркая картина из текстов, уникальных архивных материалов, ранее не изданных: черновики писателей, фрагменты переписки и дневниковых записей, фотографии из семейных альбомов. "Значимое сделать интересным", - вот девиз выставочного проекта, который побывал в 30 странах и теперь представлен в Кыргызстане".

Сразу после открытия выставки, в 15:30, в Русском доме в Бишкеке (бул. Эркиндик, 2/1) состоится лекция "Феномен русской литературы в мировой культуре". Анна Эспарса расскажет, почему мировая культура не сможет обойтись без русской литературы, и как рассказывать о книгах интересно и захватывающе. Также вы увидите документальный фильм о тайнах особняка Зинаиды Морозовой в Москве (ныне Доме приёмов МИД России).

Желающих посетить выставку и кинопоказ просим зарегистрироваться по ссылке: https://clck.ru/3DE4xq .

Организаторы выставки: Деловой Центр экономического развития СНГ, Союз "Московская торгово-промышленная палата", Институт Перевода и Русский дом в Бишкеке. Спонсор выставки: ООО "СтройГарант Инжиниринг".

Анна Эспарса – доктор исторических наук, историк, культуролог, куратор международной литературной выставки "Русская литература. История и современность", креативный директор и автор всероссийского онлайн-лектория "Достоевский". Сотрудник Министерства просвещения Российской Федерации и автор просветительских фильмов об исторических деятелях культуры и истории России. Приглашенный преподаватель ряда российских и европейских университетов.

Дата и время открытия - 16 сентября 2024 г. в 15:00

Контакты пресс-службы Русского дома в Бишкеке: Дмитрий Сагайдак, тел.: +996(779) 706-186; e-mail: info@kgz.rs.gov.ru.