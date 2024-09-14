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Питание и его влияние на здоровье школьников, - мнение эксперта

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- Назгуль Абдыразакова
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Врач-педиатр Центра семейной медицины № 6 и координатор школьного здравоохранения Октябрьского района Бактыгуль Жумакулова поделилась с изданием vb.kg важными аспектами школьного здравоохранения и питания в Бишкеке. В интервью она рассказала о том, как медицинское обслуживание и питание в школах изменились за последние годы, какие проблемы еще остаются, и как международный опыт может помочь в улучшении ситуации.

Бактыгуль Темирбековна, какие изменения произошли в медицинском обслуживании школ в Бишкеке?

Я рада сообщить, что за последние несколько лет медицинское обслуживание в школах города значительно улучшилось. Мы открыли новые медицинские кабинеты в каждой школе, и их оборудование обеспечено благодаря усилиям местных властей, международных организаций и родительского фонда. Тем не менее, до сих пор есть необходимость в обновлении некоторых кабинетов. Мы сталкиваемся с проблемами старого оборудования и изношенной мебели, что требует обновления для соответствия современным требованиям.

Какие проблемы остаются в системе школьного здравоохранения?

Несмотря на достигнутые успехи в Бишкеке, мы все еще сталкиваемся с проблемами в регионах. В 2020 году мы провели исследование школьного здравоохранения по всему Кыргызстану и выявили множество пробелов, особенно в отдаленных районах. В Бишкеке нам удалось навести порядок, благодаря поддержке местной власти и директоров школ. Однако для улучшения ситуации в регионах еще предстоит проделать значительную работу.

Как изменилось питание в учебных заведениях в последнее время?

Изначально школьное питание было проблемой, так как меню, предложенное управлением образования, не всегда соответствовало вкусам и предпочтениям детей. Множество продуктов, таких как борщи и другие супы, не пользовались популярностью среди учеников, и еда часто выбрасывалась. Мы проанализировали ситуацию и решили адаптировать меню, чтобы оно соответствовало национальным предпочтениям. Теперь в меню включены молочные продукты, супы, каши, плов, а также сладости по пятницам. Это изменение позволило повысить приемлемость и удовлетворенность детей, хотя проблема с нехваткой мясных и рыбных продуктов остается актуальной.

Как организовано питание в образовательных учреждениях?

Питание в школах предоставляют арендаторы, что является частью нашей системы. Когда мы начинали внедрять школьное питание в Кыргызстане, у нас не было квалифицированных поваров по детскому питанию. Российская Федерация предоставила специалистов, которые обучили наших поваров современным технологиям приготовления пищи. Это обучение позволило улучшить качество питания и обеспечить более здоровый рацион для детей. Несмотря на это, мы продолжаем работать над улучшением и модернизацией системы школьного питания.

Как родители и общественность участвуют в организации питания в школе?

По моим наблюдениям, участие родителей в организации школьного питания варьируется. В некоторых статусных школах родители активно меняют меню для своих классов в зависимости от возможностей и пожеланий. Родительские комитеты в таких школах могут, например, менять меню для определенного класса, и повар готовит специальную пищу для этих учеников.

Какие меры можно принять для обеспечения большего вовлечения родителей?

Опыт турецкой системы образования показывает, что привлечение родителей к процессу приготовления и закупки продуктов может быть очень полезным. Хотелось бы видеть больше участия родителей в поиске качественных поставщиков овощей и фруктов. Это могло бы улучшить качество питания и увеличить разнообразие рациона.

Какие проблемы вы наблюдаете в школьном питании?

Я заметила, что в некоторых школах дети не получают фрукты, хотя это было бы полезно. Также существует проблема с тем, что вместо компотов или сухофруктов часто дают чай, который может нарушать усвоение железа и способствовать анемии. Я выступаю за замену чая на компоты и сухофрукты. В некоторых местах, например, в школе имени Ленина Бакай-Атинском районе Таласской области, когда-то использовали сухофрукты и готовили компоты, что я считаю отличным решением.

Какие страны вы считаете образцовыми по питанию для школьников?

На мой взгляд, Беларусь и Россия демонстрируют хорошие практики в области школьного питания. Я посетила Новосибирск и Москву, где увидела, что там есть витрины, где дети могут сами выбирать из разнообразного меню, включая котлеты, голубцы, макароны по-флотски, салаты, фрукты и запеканки. Это, на мой взгляд, отличный подход, который мог бы быть полезен и для нас.

Как отучить детей от употребления фастфуда и газированных напитков, и как пропагандировать здоровое питание?

В Республиканском центре укрепления здоровья мы разработали наглядный инструмент под названием "Профилактика НИЗ" (неинфекционных заболеваний), который включает в себя компоненты здорового и нездорового питания. Мы проводим интерактивные занятия для учеников с 1 по 4 класс, показывая им, какая пища полезна, а какая нет. Эти занятия действительно оказывают влияние: дети начинают рассказывать своим родителям о том, какие продукты вредны, а какие полезны, и часто начинают менять свои привычки дома.

Как вы относитесь к присутствию еды быстрого приготовления и жареных продуктов рядом со школами?

Я поддерживаю идею запрета на продажу фастфуда и жареных продуктов в непосредственной близости от школ. Эти продукты, особенно если они хранятся неправильно, могут представлять опасность для здоровья. Например, жареные продукты и майонез, которые хранятся в небезопасных условиях, могут привести к ботулизму и кишечным инфекциям. Я считаю, что необходимо закрыть такие заведения и заменить их на более безопасные альтернативы.

Какой метод обеспечения школьного питания вы считаете эффективным?

Видела, что в Новосибирске и Москве есть централизованные комбинаты детского питания, где готовят и развозят пищу. Мне кажется, это один из лучших вариантов, так как позволяет контролировать качество и безопасность питания. Это может быть эффективнее, чем полагаться на арендаторов, которые могут не всегда соблюдать все санитарные нормы.

Какие пожелания у вас есть к поварам, родителям, учителям и школьникам по поводу питания?

Важно, чтобы все участники образовательного процесса осознавали значение правильного питания и культуры приема пищи. В школах должны быть созданы условия для доступного и разнообразного питания. Для начальных классов государство уже обеспечило горячее питание, и его необходимо совершенствовать. Для учащихся средних и старших классов важно создать условия, при которых подростки смогут выбирать здоровую еду. Мне хотелось бы видеть больше инициатив, подобных тем, что реализованы в Новосибирске, где питание централизовано и тщательно контролируется.

Как вы считаете, что необходимо изменить в подходе родителей и общества к здоровому рациону?

Родители и общество должны более активно осознавать и поддерживать полезное питание. Возможно, пока родители сами не готовы полностью перейти на сбалансированную пищу, но мы можем изменить ситуацию через детей. Если дети будут привыкать к здоровым привычкам в школе, это окажет влияние на их семьи и в будущем приведет к здоровому обществу.


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URL: https://www.vb.kg/439575
Теги:
дети, школа, Бишкек, Кыргызстан, здоровье, врачи
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