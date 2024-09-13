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В Кыргызстане пройдут субботники, приуроченные ко Всемирному дню чистоты

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14 сентября 2024 года в Кыргызстане состоится республиканский субботник, цель которого - популяризация культуры раздельного сбора мусора и повышение экологической осведомленности населения. Главная задача - привлечь внимание к важности сортировки отходов и экологического образа жизни для будущих поколений.

А 21 сентября, в третью субботу месяца, Кыргызстан присоединится к международной экологической акции "Всемирный день чистоты". В этот день миллионы людей из более чем 190 стран мира объединяют усилия для очистки планеты от мусора. В Кыргызстане экоакция пройдет при поддержке "Эко Деми" и станет частью глобального движения за чистоту и устойчивость окружающей среды.

"Мы находимся на пороге важных изменений в экологической культуре нашего общества. Важно понимать, что забота о чистоте и климате не знает экономических и политических границ. Каждый гражданин должен внести свой вклад в то, чтобы наша страна стала чище", - отмечает Айжан Чыныбаева, глава ОФ "Эко Деми", посол Всемирного дня чистоты.

Чыныбаева также подчеркнула, что раздельный сбор мусора и системная работа с населением - ключевые факторы для достижения экологических целей. В этом году мероприятия планируют вовлечь более 650 тысяч волонтеров по всей стране.

"Мы верим, что Кыргызстан вновь станет мировым лидером по числу участников акции, ведь это вопрос гражданского долга и любви к своей стране", - добавила Чыныбаева.

В рамках акции также проведет конкурс на самое чистое село, победитель которого получит возможность пройти тренинги от "Эко Деми" . Кроме того, будут проводиться образовательные программы для самых активных волонтеров, а также запущена новая платформа United Econations для поддержки зеленых технологий и волонтерских инициатив.

Присоединиться к субботнику могут все желающие. Для этого достаточно начать с уборки придомовой территории или ближайшего парка.

"Главное - внести свой вклад и понять, что каждый шаг важен для создания чистого и здорового будущего", - отметила Айжан Чыныбаева.

Всемирный день чистоты ("World Cleanup Day") – глобальная экоакция по уборке мусора и высадке деревьев по всему миру. Ее проводят с 2008 года каждую третью субботу сентября. Кыргызстан во Всемирном дне чистоты участвует уже более пяти лет благодаря общественному фонду "Эко Деми", его глава Айжан Чыныбаева – посол акции в республике.

Цель фонда "Эко Деми" - поднятие самосознания нации общества к вопросам, проблемам экологии и бережного отношения к окружающей среде.

Напомним, с 2022 года в Кыргызстане действует указ президента Садыра Жапарова о введении национального Дня чистоты, который отмечается осенью и весной.

Как принять участие во Всемирном дне чистоты можно узнать на страницах ОФ "Эко Деми" в социальных сетях:

Facebook - https://www.facebook.com/PFecodemi/?locale=ru_RU

Instagram - https://www.instagram.com/eco.demi/

Или обратиться по телефону: WhatsApp: +996 705055505, +996 559867886


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URL: https://www.vb.kg/439577
Теги:
субботник, Кыргызстан
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