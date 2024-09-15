В Доме кино в Бишкеке впервые идет показ фильмов для незрячих

В Кыргызстане впервые проходят показы фильмов для незрячих. Об этом рассказали в департаменте кинематографии Министерства культуры КР.

Для инклюзивных зрителей покажут киноленты "Рай под ногами матерей" Раслана Акуна, "Салам, Нью-Йорк" - Раслана Акуна, "Мегатой" Суйуна Откеева, "Курманжан Датка" Садык Шер Нияза.

Журналист vb.kg побывал на демонстрации фильмов. Зрители эмоционально воспринимают самые различные моменты кинокартин.

- Мы рады что появилась такая возможность - походы в кино. Это очень интересно. Спасибо всем, кто причастен к такому чуду. Я с детства слабовидящий, и такое внимание к нам достойно уважения, - рассказал один из зрителей.

Фильмы стали доступными для незрячих людей благодаря внедрению тифлокомментария.

Тифлокомментарий - это целевая информация, специально подготовленная для слепых (слабовидящих) с целью замещения или дополнения визуальной информации, которую воспринимает зрячий, и которая по причине зрительного дефекта недоступна слпым и слабовидящим.