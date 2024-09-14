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Минприроды КР и его подведомственные учреждения провели субботник

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Коллектив Минприроды КР под руководством министра Медера Машиева и заместителя министра Асель Раимкуловой приняли активное участие в масштабной экологической акции "Национальный день чистоты" в парке "Сейил", сообщает пресс-служба ведомства.

Экоакция прошла в масштабах всей республики в рамках реализации Указа "О Национальном дне чистоты" на основании Указа Президента С.Жапарова от 6 сентября 2022 года305.

Службы и подведомственные учреждения министерства очистили гору Боз-Болток. Региональные управления и ООПТ принимают активное участие в данной экологической акции.

Основная цель акции– распространение культуры раздельного сбора мусора в обществе и повышение экологических знаний граждан.


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URL: https://www.vb.kg/439582
Теги:
субботник, Кыргызстан
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