Минск и Бишкек укрепляют побратимские связи

По содействию посольства Кыргызской Республики в Республике Беларусь, а также по приглашению председателя Минского городского исполнительного комитета Владимира Кухарева, Мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев находится с рабочей поездкой в городе Минск.

В рамках рабочего визита мэр города Бишкек и чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Республике Беларусь Эрбол Султанбаев провели двустороннюю встречу с председателем Мингорисполкома Владимиром Кухаревым.

Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества между столицами Кыргызстана и Беларуси, реализацию совместных проектов, а также обмен опытом в целях углубления побратимских связей между Бишкеком и Минском.

Выражена готовность к углублению взаимодействия по всем вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе и по отдельным конкретным проектам.