Сотрудничество в образовании занимает особое место в отношениях КР и КНР

За последние годы Китай и Кыргызстан значительно нарастили совместный потенциал в сфере образования. Многие молодые кыргызстанцы мечтают получить образование за рубежом и, в частности, выбирают именно китайские вузы. Учеба в Китае открывает перед ними более широкие перспективы и поэтому становится все более популярной в нашей стране. Известно, что подготовке специалистов в высших учебных заведениях Китая придается огромное значение, и обучение для студентов из Кыргызстана может стать прекрасным трамплином в начале их карьеры.

В настоящее время более 5000 кыргызских студентов обучаются в китайских вузах. Китайское правительство ежегодно предоставляет Кыргызстану около 300 вакансий стипендиатов. Посольство КНР учредило стипендиальную программу "Следуя за китайской мечтой", по которой многие отличившиеся школьники получили стипендию и поехали учиться в Китай. Помимо этого, Народное правительство Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР выделило 125 стипендиальных мест на 2024-2025 учебный год для обучения граждан Кыргызстана в высших учебных заведениях СУАР по программам бакалавриата, магистратуры, докторантуры и прохождения языковой стажировки.

Пекин в свою очередь поощряет на международном уровне изучение китайского языка и распространение китайской культуры во многих странах, в том числе в Кыргызстане. Ежегодно около 10000 кыргызских учащихся изучают китайский язык в четырех институтах Конфуция и 21 классе Конфуция в Кыргызстане.

При этом помощь Китая в образовательной сфере не ограничивается только изучением языка. Так, при поддержке посольства КНР были открыты аналитический центр по изучению Китая в Дипломатической академии МИД и центр китайского языка и культуры Нарынского госуниверситета.

Посольство Китая также предоставило 20 школам Кыргызстана интерактивные панели, оборудование для швейных и кондитерских цехов в 5 приграничных районах Баткенской области, передало музыкальным школам различные инструменты, поддержало создание учебных курсов для повышения профессиональных навыков кыргызских женщин, помогло открыть центры развития для детей на джайлоо. Проведены также реконструкция центра китайской культуры и образования в Кыргызской национальной библиотеке, строительство хореографического зала и центра китайского языка в школе №95.

Нельзя не отметить, что почти все учебные заведения в Кыргызстане в той или иной степени сотрудничают с китайской стороной. К примеру, Кыргызский государственный технический университет имени Исхака Раззакова благодаря китайской помощи реализует три крупных проекта.

Первый проект связан с подготовкой специалистов для строительства и обслуживания железной дороги Китай-Кыргызстан - Узбекистан. В этой связи китайская сторона построит в КГТУ новые лаборатории площадью около 600 квадратных метров, оснащенные самым современным оборудованием.

Второй проект - "Мастерская Лу Бань", который создан на базе КГТУ по инициативе посольства КНР в КР, и направлен на создание передового учебного центра в целях подготовки высококвалифицированных специалистов и повышения квалификации персонала в области строительства дорог и мостов, гидротехнических сооружений, геодезии, энергетики, возобновляемых источников энергии и машиностроения в Кыргызстане. Уникальность мастерских Лу Баня в том, что Китай предоставляет оборудование и обеспечивает обучение на местах, в то время как другие государства придерживаются только политики предоставления грантов. Именно в Китае создана крупнейшая в мире система профессионального образования – это почти 12 тысяч профессиональных учебных учреждений, осуществляющих обучение почти 30 миллионов человек по 1300 специальностям. Более того, в передовом производстве КНР, в стратегических развивающихся отраслях и современных сферах услуг более 70 процентов передовых сотрудников являются выпускниками профессиональных колледжей.

Третий проект – подписание трехстороннего договора по совместной разработке образовательных программ и подготовке специалистов по применению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына благодаря китайской поддержке тоже сумел выйти на более высокий уровень. В КНУ имеются три китайских учебных заведения: институт Конфуция, институт Шелкового пути и Кыргызско- Китайский институт, которые успешно функционируют. Кроме этого, два крупных вуза Китая заключили соглашение с КНУ о проведении совместных научных исследований.

Кыргызско-китайский факультет БГУ имени Кусейна Карасаева установил сотрудничество со многими ведущими университетами КНР по подготовке бакалавров, обмену преподавателями и по языковым стажировкам аспирантов и докторантов. Успешной работе кыргызско-китайского факультета способствуют и открытые при БГУ Центр тестирования по китайскому языку в Центральной Азии и Институт Конфуция, где проводится обучение китайской грамоте и языку всех желающих независимо от возраста.

Ошский государственный университет подписал соглашение с Сианьским университетом Сыюань, который предусматривает отбор студентов ОшГУ для обучения в китайском университете. Студенты смогут получить двойную степень после окончания учебы, а именно степень бакалавра ОшГУ и Сианьского университета Сыюань.