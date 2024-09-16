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Объединение БРИКС обретает общепланетарный авторитет

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- Анвар Ажиев
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Объединение БРИКС стремительно обретает общепланетарный авторитет и становится одной из самых крупных интеграционных площадок в мире. На долю стран БРИКС сегодня приходится более трети мирового ВВП и 45 процентов населения планеты. В этом году председательство в организации перешло к России.

Именно поэтому традиционные ежегодные мероприятия сейчас проходят в Российской Федерации, в частности, в Москве. С 13 по 17 сентября российская столица принимает Медиасаммит, который уже на протяжении десяти лет собирает журналистов и руководителей самых влиятельных СМИ. Это общепризнанная международная неправительственная площадка, созданная для равноправного диалога между журналистами стран БРИКС, однако её влияние быстро распространяется за географические рамки объединения. В 2024 году среди делегатов форума можно заметить представителией "Синьхуа" и "Жэньминь жибао" (Китай), South African Broadcasting Corporation (ЮАР), Prensa Latina (Куба), IRNA, (Иран), Ciudad Caracas (Венесуэла) и других гостей – в общей сложности 150 человек из 45 стран.

Безусловно, делегатам саммита будет о чём поговорить. Как известно, государства БРИКС выступают за многополярное переустройство мира, за реальное, а не бутафорское равноправие всех стран в политической, экономической, культурно-спортивной и других сферах. Однако этим устремлениям активно препятствует коллективный Запад, стремящийся сохранить прежнюю, неоколониальную систему международных отношений во главе с одним "белым господином", выполняющим роль жандарма. Прикрываясь истасканным лозунгом о "демократии", Запад навязывает остальному миру ("джунглям", по определению главы европейской дипломатии Жозепа Борреля) свои правила игры. В том числе, и в области средств массовой информации.

Что можно противопоставить западной монополии на СМИ? Как действенно и убедительно разоблачать состряпанные в "райском саду" фейки? Каким образом следует выстраивать систему противодействия дезинформации, распространяемой медиа-компаниями "золотого миллиарда"? Обо всём этом – и не только – пойдёт речь на панельных сессиях Медиасаммита-2024, организатором которого на этот раз является российское информационное агентство ТАСС. А самые острые вопросы участникам помогут разрешить приглашённые авторитетные эксперты: заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, председатель комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий и другие специалисты.

Мало кто сомневается в том, что гостям мероприятия удастся найти взаимопонимание по ключевым вопросам повестки. Решительный настрой делегатов московского Медиасаммита на укрепление стабильности системы международных отношений, на осуждение дискриминации отдельных журналистов и СМИ, а также западного санкционного давления послужит своеобразным камертоном для главного события осени этого года – форума БРИКС, который пройдёт в Казани с 22 по 24 октября.


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URL: https://www.vb.kg/439597
Теги:
Россия, сотрудничество, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество, СМИ
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