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Столицы Кыргызстана и Беларуси подписали соглашения о сотрудничестве

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- Светлана Лаптева
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При содействии Посольства Кыргызской Республики в Республике Беларусь в городе Минск состоялось подписание Плана мероприятий по реализации Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между городами Бишкек и Минск на 2024-2026 годы.

Документ подписали мэр Бишкека Айбек Джунушалиев и председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев.

В среднесрочной Дорожной карте обозначены конкретные направления сотрудничества между столицами Кыргызстана и Беларуси в приоритетных направлениях.

Документ будет способствовать детальному раскрытию индустриального, промышленного, культурного потенциала городов Бишкек и Минск во взаимодействии друг с другом.

Также достигнута договоренность об организации визитов бизнес-делегаций.


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URL: https://www.vb.kg/439600
Теги:
Беларусь, Кыргызстан
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