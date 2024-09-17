Столицы Кыргызстана и Беларуси подписали соглашения о сотрудничестве

При содействии Посольства Кыргызской Республики в Республике Беларусь в городе Минск состоялось подписание Плана мероприятий по реализации Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между городами Бишкек и Минск на 2024-2026 годы.

Документ подписали мэр Бишкека Айбек Джунушалиев и председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев.

В среднесрочной Дорожной карте обозначены конкретные направления сотрудничества между столицами Кыргызстана и Беларуси в приоритетных направлениях.

Документ будет способствовать детальному раскрытию индустриального, промышленного, культурного потенциала городов Бишкек и Минск во взаимодействии друг с другом.

Также достигнута договоренность об организации визитов бизнес-делегаций.