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Торага ЖК: Ж/Д Китай-Кыргызстан-Узбекистан укрепит межрегиональные связи

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Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев в рамках официального визита в Китайскую Народную Республику встретился с секретарем партийной группы постоянного комитета Собрания народных представителей города Циндао Ван Люмином. Об этом сообщает пресс-служба ЖК.

По ее данным, в ходе встречи обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества и укрепления межрегиональных связей, а также предстоящей работы депутатов в этом направлении.

Торага отметил, что Китай является одним из основных стратегических партнеров Кыргызстана. "В последние годы наши страны активно развивают политико-экономические, культурно-гуманитарные связи, поддерживая друг друга как в двусторонних отношениях, так и на международных площадках. Поэтому важно продолжать укреплять наше взаимодействие и расширять сотрудничество между крупными городами Кыргызстана и китайским городом Циндао. Мы должны брать пример с достижений Циндао, который является родиной великого мыслителя и философа Конфуция, а также был признан культурным центром стран ШОС, дважды входя в эту организацию", - сказал он.

"В настоящее время в стране достигнута политическая стабильность, урегулирована налоговая политика, а также усиливается борьба с беззаконием и коррупцией. Кроме того, созданы все необходимые условия для привлечения иностранных предпринимателей и инвесторов. В связи с этим мы приглашаем китайских инвесторов, в том числе предпринимателей из города Циндао, к сотрудничеству с кыргызстанцами и реализации проектов в экономической сфере", - добавил торага.

В свою очередь, секретарь партийной группы Постоянного комитета Собрания народных представителей города Циндао Ван Люмин подчеркнул, что рад встрече с делегацией во главе с Нурланбеком Шакиевым в историческом китайском городе, и выразил уверенность, что сегодняшний диалог выведет сложившееся сотрудничество на новый уровень.

Ван Люмин также обозначил значимость каждого высказанного предложения. "Из года в год торговые связи Кыргызстана и города Циндао растут. Если мы будем в полной мере использовать наши возможности и развивать экономическое сотрудничество, мы сможем добиться больших успехов", - сказал он.

Кроме того, напомнив, что города Бишкек и Циндао тесно сотрудничают в статусе городов-побратимов, Ван Люмин добавил, что они заинтересованы во взаимодействии и с другими городами Кыргызстана.

На встрече было отмечено, что строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан будет способствовать укреплению не только межгосударственных, но и межрегиональных связей.


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URL: https://www.vb.kg/439601
Теги:
железная дорога, Китай, спикер, сотрудничество, Жогорку Кенеш
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