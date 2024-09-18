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В селе Уч-Эмчек дети по вине подрядчика остались без спортзала

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- Светлана Лаптева
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Жители села Уч-Эмчек жалуются, что подрядчики, которые выиграли тендер на строительство спортивного зала в местной школе имени Омуркула Жекишева несколько лет назад, никак не сдадут его в эксплуатацию.

Мы побывали на месте строительства школьного спортивного зала, где нас встретил староста села Уч-Эмчек Кенжебек Керимкулов. Он рассказал, что хотел бы привлечь внимание к этой ситуации. По его словам, и школьники, и взрослые ожидают окончания строительства спортзала.

- Строительство слишком затянулось. Зимой я обнаружил, что фундамент сыпется от простого прикосновения, мы заставили остановить строительство и Госстрой выписал предписание - фундамент снесли и сделали заново. Сейчас строительство идет, и мы очень надеялись, что строители успеют закончить и мы сможем принять зал к сентябрю, когда дети придут в школу, но увы, - посетовал Кенжебек Керимкулов

Глава айыл окмоту Акылбек Дононбаев добавил, что родители и директор школы выражают беспокойство по этому поводу и их сомнения понятны.

- Стройка - это территория повышенной опасности. Дети любопытные, все им хочется посмотреть, опробовать. Такое соседство - опасно для жизни детей. И это проблема. Детям нужен спортзал, у нас странная ситуация, все понимают, что спортзал нужно сделать срочно, у всех есть дети, а в реальности - все делается слишком медленно, затягивается. Я вот при вас снова звонил руководителю строительной компании, которая ведет строительство. Спрашивал, когда закончат работы, осень на дворе, уже и дожди, и снег в горах. Обещает к октябрю, но по темпам работы этого не видно.

К строительству в сельской местности вообще должно быть привлечено особое внимание, даже больше, чем в городе. Надо, чтобы в селе строители были самые ответственные, у нас же горная местность, есть опасности селеопасных озер, то есть все строения должны возводиться на 150 процентов качества. Это же не шутки, и люди должны видеть, что у них что-то меняется в лучшую сторону, что не надо бежать в город.

Есть у нас еще один объект - Дом культуры, который нуждается в серьезном ремонте. Он давно был не ремонтирован, пока наш айыльный аймак дотационный, нет своих средств для ремонта. Но люди живут сейчас и им сейчас хочется прийти в красивый клуб, посмотреть всей семьей спектакль, или хорошее кино. Нужно где-то проводить обучение фермеров, так как для нас это архиважно. Мы ищем спонсоров для ремонта, возможно, нам может помочь Министерство культуры. Например и помещение бы помогли отремонтировать и преподавателей бы смогли прислать для творческих и технических занятий. Мы хотели бы открыть кружок для изучения комуза, секцию по национальным традиционным ремеслам для детей и взрослых. Но стыдно приглашать детей и преподавателей в такое запущенное здание.

Мы пока ищем варианты экономического чуда в своем родном айыл окмоту, есть уже несколько вариантов, проектов. Мы не сидим сложа руки. Для раскачки нужно время, а вот вопросы культуры, развития творческих вопросов не хочется оставлять на потом. К тому же по концепции "Кыргыз Жараны" мы просто обязаны создавать все условия для разностороннего духовного развития, - рассказал глава Ысык-Атинского айыл окмоту Акылбек Дононбаев.


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URL: https://www.vb.kg/439608
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