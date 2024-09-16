Цифровая регистрация новорожденных в КР вошла в топ-20 мировых инициатив

Кыргызстанский проект интеграции информационных систем для регистрации новорожденных детей, разработанный в рамках "Правительственных акселераторов", вошел в число 20 лучших мировых цифровых инициатив по версии международного конкурса SDG Digital Game Changers. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

По ее данным, проект был инициирован Министерством цифрового развития КР в мае 2024 года и активно поддержан Министерством здравоохранения и Министерством труда, социального обеспечения и миграции . Его целью стало обеспечение полной документированности новорожденных. Теперь информация о рождении поступает напрямую из роддомов в Минцифры, а если в течение 60 дней родители не обращаются за свидетельством о рождении, социальные работники получают уведомление и оказывают помощь в регистрации.

С момента запуска проекта 600 из 1200 детей, не зарегистрированных вовремя, уже получили свидетельства о рождении, и работа по оставшимся продолжается.

Заявка на участие в конкурсе SDG Digital Game Changers, поданная МЦР в августе 2024 года, получила признание среди 1180 проектов. Кыргызстан занял первое место в категории "Мир" (Peace), опередив проекты из Польши, Катара, Саудовской Аравии и Бразилии (https://www.itu.int/initiatives/sdgdigital2024/award/peace/).

Церемония награждения состоится на мероприятии SDG Digital 20-21 сентября в Нью-Йорке.