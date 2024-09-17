Города Анталья и Чолпон-Ата стали побратимами

По инициативе Генерального консульства Кыргызской Республики в турецком городе Анталья состоялось подписание протокола об установлении побратимских связей между городами Чолпон-Ата и Анталья. Это событие ознаменовало новый этап укрепления двусторонних отношений и развития взаимовыгодного сотрудничества между Кыргызстаном и Турцией.

По данным МИД КР, в рамках официальной церемонии мэр Чолпон-Аты Данияр Сатаров выразил глубокую признательность мэру Антальи Мухиттину Боджеку за оказанное гостеприимство и подчеркнул важность данного протокола, способствующего укреплению традиционно дружественных связей между нашими народами. Отмечено, что сотрудничество между городами откроет новые перспективы для взаимодействия в различных сферах, включая инвестиции в туризм и инфраструктурные проекты.

Особое внимание в рамках будущего взаимодействия будет уделено обмену опытом в области развития городской инфраструктуры и прибрежной зоны Иссык-Куля, строительных технологий, а также экологически чистых решений по охране окружающей среды.

Кроме того, кыргызской стороной на встрече была предложена идея реализации перспективного проекта по созданию Кыргызско-Турецкого учебно-образовательного центра в городе Чолпон-Ата, который будет способствовать подготовке квалифицированных специалистов в области туризма и активизации сотрудничества в образовательной сфере.

По словам генерального консула КР в Анталье Рустама Кошонова, подписание данного протокола создает благоприятные условия для привлечения инвестиций, реализации совместных инициатив, что станет важным шагом в укреплении партнерских отношений между городами и регионами двух стран, схожих по своей стратегии развития.