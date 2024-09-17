В Токтогуле и ущелье Чычкан сняты стихийно расположенные рекламные щиты

Служба по земельному и водному надзору при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности выявила незаконно расположенные объекты на обочине дороги Ош-Бишкек в Токтогульском районе Джалал-Абадской области.

В результате в города Токтогул и ущелье Чычкан были сняты стихийно расположенные рекламные щиты и приведены в первоначальное состояние.

Напоминаем, что в соответствии с Указом Президента КР от 14 марта 2023 года №56 "О мерах по предупреждению и пресечению незаконного размещения объектов придорожного обслуживания (в том числе торговли) на землях обочин автомобильных дорог (в полосах отвода и придорожных полосах)" с начала года по республике выявлено в общей сложности 253 нарушения, из них снесены 203 объекта.