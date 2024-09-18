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В Бишкеке успешно стартовала вторая ежегодная неделя Ынтымак

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке успешно стартовала вторая ежегодная неделя Ынтымак под темой "Центральноазиатское сотрудничество как путь к повышению эффективности миростроительства", которая подчеркивает важность регионального сотрудничества и раскрывает повсеместную приверженность решению общих вызовов и построению более мирного и процветающего будущего для Центральной Азии.

Организованный хабом по миростроительству в честь Всемирного дня мира, Неделя Ынтымак 2024 проходит с с 16 по 20 сентября в городе Бишкек.

На церемонии открытия Недели Ынтымак с приветственной речью выступил заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов, который отметил, что сейчас Центральная Азия находится в совершенно иной ситуации, за тридцать лет мы видели много разных событий.

"В начале 90-х у первых президентов были хорошие отношения, но позже были ситуации напряженности и непонимания. В настоящее время пять президентов в регионе находятся в хороших отношениях и согласии, и мы понимаем, что можем расти только в единстве. Неделю назад я участвовал в национальном празднике Таджикистана в городе Худжанд, где 500 таджикистанских детей, одетых в наши кыргызские национальные костюмы, станцевали "кара жорго", создавая чудесную праздничную атмосферу. В настоящее время 95% кыргызско-таджикских границ согласовано, 5% еще предстоит решить двусторонней комиссии. За 30 лет наши люди проходили свои испытания, мы претерпели изменения. В соседних странах также появились новые настроения, это смена поколений, так пишутся новые главы нашей истории", - сказал он.

Он также отметил, что темы, обсуждаемые в рамках Недели Ынтымак - это не просто теоретические вопросы, но и возможность лично увидеть некое оживление в странах Центральной Азии по вопросам промышленности, климата, воды, безопасности, международных отношений.

В течение недели, с 16 по 20 сентября, будут также выступать видные эксперты из Казахстана, Узбекистана и Туркменистана на темы мира и сотрудничества в Центральной Азии, включая социальную сплоченность, управление природными ресурсами, адаптацию к климату, управление и расширение прав и возможностей женщин.

Также с приветственной речью выступил посол Томас Гремингер, директор Женевского центра политики и безопасности, который подчеркнул потенциал стран ЦА ориентироваться в сложной глобальной политике и при этом сохранить свое разнообразие и аутентичность, гостеприимство и теплоту:

"Мы понимаем, что трансформация в миростроительстве подразумевает и сложности, и возможности. И на Неделе Ынтымак, когда собираются партнеры для обсуждения этих вопросов, важно понимать, как мы можем способствовать положительным изменениям. Огромный потенциал в Кыргызской Республике - это молодежь я и очень рад видеть огромное количество молодых людей в этом зале для обсуждения важных вопросов. Мы инвестируем в светлое будущее - давая возможность молодым людям выражать себя, быть инициативными, инвестируя в их навыки, знания, экспертность и наши инвестиции в будущее - это еще и время для взращивания чувства достоинства, уважения к правам человека, равенству и продвижения ценностей открытого общества", - добавил он.

В мероприятии приняли участие более 1000 человек из сообщества миростроительства - это представители Правительства, ООН, МО, ОГО, СМИ, местные лидеры и активисты, местные и национальные органы власти, бизнес - сообщество.

Важность не только реагирования на существующие вызовы, но и постоянное осмысление происходящего, поиск новых подходов в построении партнерства подчеркнула в своей приветственной речи Самара Папиева, страновой директор МНК "Поиск общих интересов", Действующий координатор Хаба по миростроительству: "Через Хаб по миростроительству мы учимся работать по новому, смотреть шире, за рамки каждой отдельно взятой организации и уметь находить общие интересы. Порой наши дискуссии полны разногласий, но именно в этом и заключается суть миростроительства. Ведь мир - это не отсутствие различий, а способность строить мосты даже там, где они кажутся непреодолимыми. Мы искренне рады, что Неделя Ынтымак становится примером такого сотрудничества и партнерства. Мы прилагаем все усилия для этого и высоко ценим ту поддержку и отклик, которые получаем от каждого из вас".

Сегодня Хаб служит платформой, на которой ведущие организации по миростроительству, развитию и гуманитарной деятельности в Кыргызстане обмениваются опытом, знаниями и передовыми практиками; проводят совместный анализ; координируют действия; а также формируют активное и растущее миростроительное сообщество в Кыргызстане.

Философия Хаба предполагает, что "Ынтымак" - это не только значимое сотрудничество внутри Хаба, гражданского сектора или организаций развития. Это взаимодействие между различными секторами: государственными структурами, неправительственными организациями, бизнес-сообществом и академическими институтами.


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URL: https://www.vb.kg/439625
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