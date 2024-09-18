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В Монголии рассказали об инвестиционном климате Кыргызстана

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- Светлана Лаптева
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Состоялся брифинг чрезвычайного и полномочного посла КР в Монголии Айбека Артыкбаева для представителей средств массовой информации Монголии, посвященный достижениям Кыргызской Республики в социальной и экономической сферах за последние три года, а также инвестиционному климату страны и возможностям инвестирования в различные секторы экономики.

Во время брифинга, посол Артыкбаев подробно проинформировал собравшихся об успешных результатах экономического и социального развития Кыргызстана за последние годы, привел статистические данные, свидетельствующие о неуклонном и динамичном росте показателей в экономике, промышленности, сельском хозяйстве, социальной и других важных сферах.

Посол отметил, что в настоящее время, одной из основных задач кабинета министров Кыргызстана является привлечение инвестиций и создание благоприятного предпринимательского климата для всех инвесторов – как иностранных, так и местных. Также призвал монгольских инвесторов активно принимать участие в реализации совместных проектов в гидроэнергетике и развитии возобновляемых источников энергии, а также в туристическом и аграрном секторах.


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URL: https://www.vb.kg/439628
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