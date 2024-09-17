Президент Конгресса женщин КР незаконно приватизировала детсад в Токмоке

Государству возвращен детский сад, расположенный в городе Токмок, который в 2004 году был приватизирован "Союзом бизнес-инкубатора и инновационных центров КР". В частную собственность были возвращены часть здания детского сада площадью 1140 кв.м. и прилегающая к нему территория площадью 4235 кв.м. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, установлено, что собственником является генеральный секретарь "Союза бизнес-инкубатора и инновационных центров КР", президент Конгресса женщин Кыргызстана Замира Акбагышева.

В ходе проведенных проверочных мероприятий владелец детского сада признал факт незаконной приватизации социального объекта и добровольно передал его с земельным участком и административным строением общей площадью 5375 кв.м. на баланс УМС мэрии города Токмок. Стоимость объекта составляет 130 млн сомов.