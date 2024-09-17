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Кто попадает под земельную амнистию в Бишкеке (условия)

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Департамент индивидуального жилищного строительства и градостроительства мэрии города сообщает, что продолжается прием заявлений на объекты, попадающие под земельную амнистию.

По его данным, на сегодняшний день известны списки горожан Первомайского района предоставивших полный пакет документов.

Для подачи заявления необходимы документы:

- копия документов, удостоверяющих личности заявителя, - физическое лицо либо копия свидетельства о регистрации юридического лица;

- копии технического паспорта;

- нотариально заверенная доверенность представителей;

- документы (при наличии), подтверждающие факт приобретения объекта (документы, подтверждающие факт приобретения объекта земельной амнистии или соответствующие расписки, квитанции об оплате за коммунальные услуги, квитанции об оплате земельного налога, доверенности и другие документы, относящиеся к объектам земельной амнистии);

Дорогие горожане! Прием документов осуществляется ежедневно с 9:00 до 18:00 часов по адресу: мкрн. Тунгуч, 57 (Департамент индивидуального жилищного строительства и градостроительства).

Контакты: 0312 979297, 0312 97 94 54.


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URL: https://www.vb.kg/439631
Теги:
амнистия, земельный участок, Бишкек
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