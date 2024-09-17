Посол Латиф Гандилов: Свои надежды мир связывает с решениями COP29 в Баку

Мировое сообщество наконец-то осознало планетарный масштаб климатической угрозы и пытается искать совместные решения по борьбе с климатическими изменениями. На днях в Бишкеке прошла региональная конференция молодежи и детей по вопросам изменения климата в Центральной Азии и Афганистане. На ней было отмечено, что в ноябре этого года в Баку пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (РКИК ООН, COP29), в работе которой примет участие и делегация из Кыргызстана. Это уникальная возможность для Кыргызстана привлечь внимание мирового сообщества к нашим климатическим вызовам.

В эксклюзивном интервью vb.kg после своего содержательного выступления на форуме в Бишкеке Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Кыргызстане Латиф Гандилов рассказал о том, какие главные направления переговоров будут рассмотрены на конференции ООН в Баку и почему именно кандидатуру Баку утвердили для проведения такого глобального форума.

- Выбор Баку в качестве места проведения COP29 можно расценить как признак высокого доверия мирового сообщества к Азербайджану как к серьезному партнеру, как высокую оценку его усилиям и вкладу в решение климатических проблем. Мы ставим перед собой не региональные и местные задачи в области климатических изменений, а глобальные в мировом масштабе.

На протяжении двух недель Баку станет авторитетной международной платформой. Ожидается участие более 70 глав государств и правительств, а также от 80 до 100 тысяч представителей различных международных институтов, бизнеса, гражданского общества и СМИ. Основная цель - принятие необходимых мер по ускорению реализации Парижского соглашения и выработка долгосрочных климатических целей и стратегий.

На решение выбора место проведения COP29 повлияло и то, что Азербайджан уже имеет большой ценный опыт проведения различных крупных мероприятий и форумов международного уровня. Наша столица уже не раз демонстрировала себя в качестве идеальной площадки для крупномасштабных мероприятий.

Насколько известно, времени на подготовку такого глобального форума у страны было, как говорится, в обрез, а объем работы просто колоссальный…

- Для нас большая честь, что Азербайджан выбран местом проведения СОР29. Как страна-организатор мы хорошо осознаем преимущества и трудности, связанные с этой ответственной задачей. У нас действительно было менее одного года, что является очень ограниченным временем для подготовки встречи. В предыдущих случаях принимающие страны начинали ее задолго до мероприятия. Азербайджан был выбран местом проведения форума 11декабря прошлого года, а уже 15 декабря Президент Ильхам Алиев провел рабочее совещание и дал указания по его проведению. Как заявил Ильхам Алиев, предстоящая климатическая конференция является одним из самых престижных международных мероприятий, так как с точки зрения представительства стран не уступает Генеральной ассамблее ООН.

Специальным распоряжением Ильхама Алиева президентом 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата был назначен министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев. Ему были даны полномочия сформировать команду, ответственную за подготовку и председательство на предстоящей конференции. Наши специалисты в рамках председательства и проведения СОР29 участвовали в различных международных мероприятиях по вопросам изменения климата, изучали опыт других стран, уже проводивших COP, вели двусторонние переговоры со странами разных регионов. Хочу особо подчеркнуть, Азербайджан стремится учитывать интересы и потребности каждой из стран независимо от их экономического потенциала, мощи и размера.

Сегодня перед мировым сообществом стоит задача не допустить повышения средней температуры на планете выше, чем на 1,5 градуса Цельсия, в противном случае мир столкнется с катастрофическими последствиями. И мы уже ощущаем их на себе и на своем здоровье. Штормы, ураганы, сели и наводнения, лесные пожары, падение уровня воды в реках, озерах, засуха и как следствие, падение урожайности в сельском хозяйстве, повышение цен на продукты питания. Все эти беды и угрозы связаны с потеплением на планете. И это не завтрашний день, а уже сегодняшний, что, к сожалению, является началом многих серьезнейших проблем для всего мира. Вот почему свои глобальные надежды человечество в некоторой степени связывает с решениями предстоящего в Баку COP29.

На решение этих проблем требуются миллиарды долларов. Будут ли на конференции подниматься вопросы финансирования для сдерживания повышения температуры в тех пределах, которые были обозначены на СОР28 в Дубае?

- Да, одной из ключевых тем COP29 станут вопросы финансирования борьбы с глобальным потеплением, которые традиционно обсуждаются на климатических саммитах ООН. На СОР28 была поставлена задача до 2029 года привлекать на эти цели ежегодно 1,1 триллиона долларов. Наша задача как страны-организатора – обеспечить привлечение финансовых ресурсов и согласовать механизм их справедливого распределения между странами. Только бюджетными средствами государств такую сумму не осилить, поэтому наши специалисты активно сотрудничают с международными организациями, с международными финансовыми институтами, с частным сектором, частными лицами и благотворительными фондами. Как выясняется, миру не хватит даже этих 1,1 триллиона долларов для борьбы с изменением климата. Необходимо не менее пяти триллионов долларов для обеспечения нормальных жизненных условий для населения планеты. Только в африканские страны ежегодно необходимо привлекать не менее одного триллиона долларов.

На данный момент между странами нет единой позиции по поводу распределения средств. Сегодня существует семь проектов резолюции СОР29, которые надо объединить и привести к консенсусу. Это непросто, и Азербайджан серьезно работает над проведением переговорного процесса, чтобы достичь консенсуса между странами. Наша задача - услышать голос всех стран независимо от их размера, богатства и численности, привести к достижению согласия между ними в вопросах распределения средств для борьбы с изменением климата и его последствиями.

Как в самом Азербайджане решаются экологические проблемы?

- Вопросам экологии наша страна уделяет внимание уже долгие годы. Будучи принимающей стороной СОР29, Азербайджан подает пример по защите климата. Вопросы борьбы с изменением климата были включены в национальные планы. Недавно страна присоединилась к Глобальному обязательству по метану и изучению возможности дальнейшего сокращения выброса парниковых газов в атмосферу вплоть до 30 процентов. Зеленый рост является для Азербайджана одним из ключевых приоритетов развития. Чтобы придать импульс действиям по борьбе с изменением климата на национальном уровне и за его пределами, Президент Ильхам Алиев объявил этот год – "Годом солидарности во имя зеленого мира".

Сегодня Азербайджан является региональным лидером в переходе к зеленой энергетике. В последние годы мы уделяем приоритетное внимание зеленым проектам по всей стране, развиваем умные города и деревни на освобожденных от оккупации территориях. К 2050 году Карабахская и Восточно-Зангезурская экономические зоны Нахичеванской автономной республики, которым за десятилетия армянской оккупации был нанесен серьезный экологический урон, станут зонами с нулевыми выбросами. К 2030 году доля возобновляемых источников энергии в установленной мощности производства электроэнергии в Азербайджане достигнет 30 процентов.