Где и как можно использовать накопительные пенсионные средства в КР

Граждане Кыргызстана могут использовать свои пенсионные накопления для решения различных жизненных задач. Об этом сообщает пресс-служба Соцфонда. По ее данным, в числе доступных вариантов: получение выплат при выходе на пенсию, помощь в приобретении жилья через ипотечное кредитование, а также финансирование лечения тяжёлых заболеваний. Эти меры направлены на улучшение социальной поддержки и качество жизни граждан. Более 200 тысяч человек уже воспользовались этими возможностями, получив в общей сложности почти 4 миллиарда сомов.

Чтобы улучшить качество жизни и социальное благополучие граждан, в Кыргызстане предоставляются различные возможности для использования пенсионных накоплений.

Выплаты пенсионерам

Граждане, достигшие пенсионного возраста и имеющие пенсионные накопления, могут получать выплаты согласно Закону Кыргызской Республики "О государственном пенсионном социальном страховании"

Выезд за границу

Граждане, которые переезжают на постоянное место жительства за пределы страны, могут получить свои пенсионные накопления

Наследники

Наследники умерших застрахованных лиц имеют право на получение пенсионных накоплений покойного

Выплаты военнослужащим

Военнослужащие могут получить средства из накопительного пенсионного фонда при достижении 63 лет, если у них есть средства на счёте. Учтите, что отчисления в Соцфонд во время службы не производятся

Ипотечное кредитование

Граждане и их супруги могут использовать пенсионные накопления для первоначального взноса и погашения ипотечного кредита, если они участвуют в государственной жилищной программе или долевом строительстве

Безработные

Официально признанные безработные могут получать средства из пенсионных накоплений, учитывая размер прожиточного минимума

Лечение тяжёлых заболеваний

Люди, столкнувшиеся с серьёзными заболеваниями, могут использовать пенсионные накопления для лечения

Статистика на 01.09.2024 года

Общее количество получателей: 205 688 человек (3957,2 млн сомов)

Пенсионеры: 183 465 человек (2200,9 млн сомов)

Выезд за границу: 3 983 человека (195,4 млн сомов)

Наследники: 10 726 человек (276,5 млн сомов)

Военнослужащие: 905 человек (8,7 млн сомов)

Ипотечное кредитование:

Получившие ипотечный кредит: 5 508 человек (1118,1 млн сомов)

Получающие ипотечный кредит: 366 человек (77,1 млн сомов)

Погашение по аренде жилья: 78 человек (10,4 млн сомов)

Долевое строительство: 8 человек (1,4 млн сомов)

Безработные: 222 человека (3,9 млн сомов)

Тяжёлые заболевания: 427 человек (64,8 млн сомов)